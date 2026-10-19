Mi cafetera espresso Philips desecha el café molido sin preparar el café

La preparación se cancelará si no hay suficientes granos de café antes de preparar el café. El café molido se desechará en el recipiente para posos de café.

Para solucionarlo, asegúrese de que haya suficientes granos de café antes de iniciar la preparación.



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