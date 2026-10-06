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Asistencia de Philips

No sale agua del depósito de mi cafetera espresso Philips

Es posible que el aire atrapado esté bloqueando el suministro de agua de la cafetera espresso Philips, y esta puede ser una de las razones por las que no se extrae agua del depósito de agua. Siga leyendo para encontrar todas las causas posibles y cómo resolver el problema.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP2231/42, EP1220/00, HD8751/11. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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