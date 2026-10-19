La cafetera espresso Philips me indica que debo eliminar los depósitos de cal después de instalar el filtro AquaClean
Existen un par de motivos por los que la cafetera espresso Philips le indica que debe eliminar los depósitos de cal después de instalar el filtro AquaClean. Consulte las posibles soluciones que se indican a continuación. Tenga en cuenta lo siguiente: Es importante que tenga en cuenta que si ya está utilizando un filtro de agua AquaClean, en determinado momento después de 8 ciclos de filtrado deberá eliminar los depósitos de cal de la cafetera.
Si el icono del filtro AquaClean empieza a parpadear en naranja, indica que es necesario sustituir el filtro. Mientras parpadee, podrá sustituir el filtro sin tener que eliminar primero los depósitos de cal. Si no sustituye el filtro de agua AquaClean, el piloto naranja acabará por apagarse. En ese caso, deberá eliminar los depósitos de cal de la cafetera antes de sustituirlo por uno nuevo. Esto se debe a que la cafetera debe estar libre de cal antes de empezar a utilizar el filtro AquaClean.
Una vez que haya instalado el filtro AquaClean y lo haya activado, el piloto de AquaClean se iluminará en azul para confirmar que se ha activado.
Si el piloto de AquaClean no se ilumina en azul, indica que el filtro no está activado y debe instalarlo y activarlo. Para hacerlo, siga las instrucciones que se indican a continuación o vea nuestro vídeo:
1. Agita el filtro durante unos cinco segundos. 2. Sumerja el filtro boca abajo en una jarra con agua fría, sacúdalo o presiónelo un poco y espere hasta que no salgan burbujas de aire. 3. El filtro ya está preparado para su uso y se puede introducir en el depósito de agua. 4. Encienda la cafetera. 5. Introduzca el filtro verticalmente en su conexión en el depósito de agua. Presiónelo hacia abajo hasta el punto más bajo posible. 6. Llene el depósito de agua nueva hasta la indicación MAX y vuelva a ponerlo en la cafetera. 7. Mantenga pulsado el icono del filtro AquaClean durante 3 segundos hasta que el piloto empiece a parpadear. 8. Coloque un recipiente debajo de la boquilla de salida de agua caliente y pulse el botón de inicio. La cafetera dispensará un poco de agua caliente. 9. Cuando termine, el piloto del filtro AquaClean se iluminará en azul, lo que indica que está activado.
¿Estas soluciones no resuelven el problema? Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:EP2231/42, EP1220/00.