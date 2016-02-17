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En la última década nos hemos convertido en una empresa líder centrada en la tecnología sanitaria

En la última década nos hemos convertido en una empresa líder centrada en la tecnología sanitaria

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Impulsados por un propósito


En Philips, nuestro propósito es mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. Nuestro objetivo es mejorar 2500 millones de vidas al año para 2030, entre ellas, 400 millones de vidas en comunidades desatendidas. 

Como empresa tecnológica, nosotros (y nuestros licenciatarios de marca) innovamos para las personas con una convicción constante: siempre hay una manera de mejorar la vida.

Nuestra estrategia

Creamos valor con impacto sostenible

En Philips, nuestro objetivo es ofrecer un mayor valor añadido a largo plazo a nuestros clientes y accionistas, al mismo tiempo que actuamos de forma responsable con nuestro planeta y la sociedad, en colaboración con nuestros stakeholders.

Más información

Innovar para abordar los retos sanitarios mundiales


Estamos orgullosos de nuestra herencia de innovación pionera, que se remonta a casi 130 años atrás.La innovación significativa, centrada en las necesidades de nuestros clientes, sigue siendo el centro de todo lo que hacemos.

~9% de las ventas


destinadas a I+D
en 2025

~50%

de software/ciencia de datos en I+D en 2025

50.500

derechos de patente

#1ª empresa

de patentes MedTech registradas
en la Oficina Europea de Patentes en 2025

Clarivate Top
100 Global Innovator ™

por 13º año consecutivo

~9% de las ventas

destinadas a I+D
en 2024

~50%

de software/ciencia de datos en I+D en 2024

#1ª empresa
de patentes MedTech registradas en la Oficina Europea de Patentes en 2025

50.500

derechos de patente

Clarivate Top 100 Global Innovator ™

por 13º año consecutivo

Sin embargo, en un sector tan cambiante como el nuestro, rara vez podemos innovar de forma aislada. Cada vez más, esto significa colaborar con profesionales de la salud, empresas emergentes, universidades (especialmente hospitales universitarios) y otras compañías.

Más información

Nuestro planeta

Hacemos negocios de forma responsable y sostenible


Como empresa responsable, trabajamos de forma sostenible, con altos medio ambiente, social y gobierno (ESG, por sus siglas en inglés). Seguimos integrando la sostenibilidad en nuestra forma de hacer negocios, tanto en nuestras propias operaciones como en otras, junto con nuestros socios.

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Nuestra gente

Un lugar de trabajo diverso e inclusivo  


El éxito continuo de nuestra empresa depende de que cada empleado se sienta valorado, respetado y capacitado para contribuir plenamente.

Somos un equipo diverso formado por unas 67,300 personas en más de 100 países, todas ellas con diferentes orígenes, perspectivas y experiencias.

Valoramos estas diferencias: son las que hacen florecer la creatividad y la innovación.

Queremos que Philips sea el mejor lugar para trabajar para las personas que comparten nuestra pasión.

Únase a nuestro equipo

Nuestra estructura de gestión combina un liderazgo responsable y una supervisión independiente

Comité ejecutivo


El Comité ejecutivo trabaja bajo la presidencia del director ejecutivo y respalda al Consejo de administración en la puesta en marcha de la estrategia y las políticas de Philips, así como en el logro de los objetivos y los resultados.

Comité Ejecutivo

Consejo de Supervisión


Como órgano separado e independiente, el Consejo de Supervisión controla las políticas de la Dirección Ejecutiva y el curso general de los asuntos de Philips y asesora a la Dirección Ejecutiva.

Consejo de Administración

Nuestra historia

Más de 130 años de innovación centrada en las personas


Los productos van y vienen... Las tecnologías cambian... Pero el objetivo de Philips sigue siendo el mismo: crear una innovación significativa que mejore la salud y el bienestar de las personas.

Our History
Conozca nuestra historia

Nuestra marca

Proporcionamos la innovación que necesita


En Philips queremos que la gente esté sana, viva bien y disfrute de la vida. Somos una empresa tecnológica que se preocupa por las personas y el planeta.

Durante 130 años, nuestras innovaciones significativas han mejorado la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo, de este modo creamos Philips como una marca fuerte y de confianza. Nuestro propósito y visión estratégica nunca han sido tan relevantes como ahora.  

Más información

Premios y reconocimientos

Nos inspiran para seguir mejorando  

Carbon offsetting
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Únase a nosotros

¿Está interesado en hacer algo realmente importante?

Oportunidades profesionales


Queremos recibir y formar a personas con talento que compartan nuestro propósito. 

Acepte el reto de desarrollar su carrera profesional en Philips. Consulte hoy mismo nuestras ofertas de empleo actuales.

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

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