Estimula la succión natural y los vínculos

El chupete Philips Avent Soothie Shapes le ofrece una forma adicional de establecer vínculos con su pequeño ya que nuestro exclusivo diseño de una sola pieza permite disfrutar de la comodidad de su dedo. Hecha de silicona de uso médico, Soothie Shapes es fácil de limpiar.