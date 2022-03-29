Aviso sobre Cookies de Philips

Cuando visita nuestros sitios web, utilizamos cookies y otras tecnologías similares (por ejemplo, identificadores cifrados, objetos locales compartidos, cookies flash, almacenamiento local HTML5, etiquetas HTTP, gifs de píxeles, balizas, scripts, complementos o API) en su navegador o dispositivo que nos ayudan a permitir la administración técnica y funcional de nuestros sitios web (incluida la garantía de la seguridad de la información), para mejorar el diseño y el rendimiento de nuestros sitios web, para comprender mejor el comportamiento del visitante en nuestras páginas y con fines publicitarios dirigidos. Estas cookies y otras tecnologías similares pueden recopilar datos y compartir datos como su dirección IP, su sistema operativo, su tipo de navegador y su tipo de dispositivo (por ejemplo, PC, teléfono inteligente) con terceros.



Algunas cookies están siempre activadas cuando visita nuestros sitios web y no puede desactivarlas. A estas las llamamos " Cookies esenciales ". Sin estas cookies, los servicios que solicita no pueden funcionar según lo previsto. Utilizamos estas cookies para facilitar el acceso a nuestro sitio web o para garantizar la seguridad de nuestros sitios web, lo que nos permite enrutar información a través de la red y detectar errores de transmisión o pérdida de datos. Alternativamente, estas cookies también pueden ser esenciales para facilitar un servicio específico solicitado por usted en nuestro sitio web (por ejemplo, botones 'agregar al carrito' para realizar un seguimiento de su carrito de compras). La base legal en la que nos basamos para tratar sus datos personales en este contexto es la ejecución del contrato, en particular, para proporcionar un servicio solicitado explícitamente por el usuario.



Utilizamos cookies de rendimiento para recopilar información estadística agregada sobre el rendimiento de nuestro sitio web y para analizar y mejorar su rendimiento en consecuencia. Puede activarlos o desactivarlos en cualquier momento. Solo los usaremos si ha aceptado su uso por adelantado. Por ejemplo, utilizamos estas cookies para obtener una visión general de cómo los visitantes utilizan nuestros sitios web (es decir, qué páginas web visita con más frecuencia, el número de visitantes a las distintas partes de un sitio web). También podemos utilizar estas cookies para registrar su sesión y actividad en nuestro sitio web para comprender y mejorar la experiencia de los usuarios en nuestros sitios web. La base legal en la que nos basamos para tratar sus datos personales en este contexto es su consentimiento.



También utilizamos cookies de preferencias para respaldar las funcionalidades del sitio que son ventajosas para el usuario, como recordar las preferencias del usuario en visitas posteriores o permitir una funcionalidad mejorada como servicios de chat web, sistemas de comentarios y calificaciones y encuestas. Puede activarlos o desactivarlos en cualquier momento. Solo los usaremos si ha aceptado su uso por adelantado. La base legal en la que nos basamos para tratar sus datos personales en este contexto es su consentimiento.



Por último, utilizamos cookies de publicidad dirigida y de redes sociales para rastrear su comportamiento de navegación en nuestro sitio web y mostrarle anuncios personalizados relevantes para usted y sus intereses. Esto también incluye cookies de redes sociales, píxeles y etiquetas que permiten dirigirle anuncios en estas plataformas y realizar un seguimiento de la participación y el rendimiento de nuestros anuncios. En caso de que nos proporcione su dirección de correo electrónico o número de teléfono (por ejemplo, al comprar un producto o completar un formulario en nuestro sitio web), podemos transferirlo de forma encriptada a nuestra plataforma publicitaria para permitir un seguimiento de conversiones más preciso. Estas cookies afectarán el contenido y los mensajes que ve en otros sitios web que visite. Puede activarlos o desactivarlos en cualquier momento. Solo los usaremos si ha aceptado su uso por adelantado. Por ejemplo, si está leyendo un artículo sobre un producto de Philips, es posible que le mostremos anuncios sobre este producto en nuestro sitio web o en el de terceros. La base legal en la que nos basamos para tratar sus datos personales en este contexto es su consentimiento. Además, si nos ha dado su consentimiento para recibir comunicaciones promocionales, utilizaremos la información recopilada de estas cookies para enviarle comunicaciones adaptadas a sus preferencias.



Para obtener más información sobre las cookies específicas que utilizamos en este sitio web, lea el Aviso de cookies.



Puede ajustar sus preferencias de cookies en cualquier momento desde nuestro administrador de consentimiento de cookies . Además de ajustar sus preferencias de cookies en nuestro sitio web, puede administrar sus preferencias de cookies en su navegador en cualquier momento. Tenga en cuenta que es posible que la configuración de su navegador no ofrezca la misma facilidad de uso que la configuración de cookies de nuestro sitio web. Si simplemente deshabilita todas las cookies en la configuración de su navegador, es posible que ciertas secciones o funciones de nuestro sitio web no funcionen porque su navegador nos impedirá establecer estas cookies esenciales.



A continuación, encontrará más información sobre cómo desactivar las cookies o gestionar su configuración de cookies para los siguientes navegadores:

Google Chrome: Eliminar, permitir y administrar cookies en Chrome - Ordenador - Ayuda de Google Chrome

Firefox: Protección de rastreo mejorada en Firefox para escritorio | Ayuda de Firefox (mozilla.org)

Microsoft: Administrar cookies en Microsoft Edge: ver, permitir, bloquear, eliminar y usar - Soporte técnico de Microsoft

Safari: Administrar cookies y datos de sitios web - Ayuda de Safari (apple.com)