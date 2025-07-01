¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?

Las afeitadoras Philips incluyen iconos moldeados o impresos en el mango para indicar si se pueden limpiar o enjuagar con agua. Es posible que estos iconos no se vean a simple vista, por lo que debe comprobarlos siempre en una zona bien iluminada. Los documentos que se proporcionan con el producto también indicarán si se puede limpiar o no con agua.
Nota: En algunos productos, los peines-guía desmontables y los dientes de corte pueden ser lavables, mientras que el mango no lo es. Consulte la documentación proporcionada con el producto para obtener más información.
BT1230/14 , NT1650/16 , HC5610/15
