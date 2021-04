El motor del aspirador Philips produce algo de calor cuando está en funcionamiento. Es posible que note calor al tocar el dispositivo o en el aire de salida. No se preocupe, es algo normal.

El aspirador está obstruido