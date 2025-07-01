¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?

Durante el proceso de fabricación, Philips añade una gota de grasa blanca a la patilla metálica giratoria situada debajo de la unidad de corte de muchos cortapelos, afeitadoras y barberos.
Esta grasa está diseñada para estar siempre presente y mantener la patilla lubricada durante toda la vida útil del producto.
Nota:
