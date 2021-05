Si el bebé no tiene la sujeción correcta al pecho, la leche no circula correctamente y el bebé no recibirá suficiente leche. Tampoco será cómodo para usted, puesto que sus pechos se podrían hinchar si tienen demasiada leche y podría tener los pezones adoloridos.

El dolor puede ser debido a que el pezón está demasiado cerca de la parte delantera de la boca del bebé. El posicionamiento correcto es en la parte de atrás, cerca del paladar blando del bebé. Si continúa teniendo dificultades, pida consejo a su profesional de cuidados de la salud.