Óptimo enfriamiento mediante un alto rendimiento de disipación térmica

El control del calor es fundamental para el rendimiento de las luces LED. El disipador térmico de aluminio con revestimiento anodizado para ofrecer un alto rendimiento de disipación del calor ayuda a los faros delanteros LED Philips Ultinon Essential para motocicletas a distribuir el calor de manera eficaz, de modo que siempre funcionen con un nivel de brillo óptimo (incluso cuando se calientan mucho, a diferencia de los LED de menor calidad). Además, son más duraderas, por lo que no tendrás la necesidad de reemplazarlas tan a menudo.