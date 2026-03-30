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  • Pantalla con múltiples características para mayor productividad
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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD con SmartImage

17S1AB/00

Pantalla con múltiples características para mayor productividad
Gracias a funciones como SmartImage, SmartContrast, SmartControl y TrueVision, la pantalla profesional 17S1 de bajo consumo aumenta tu productividad
Ver todos los beneficios

Pantalla con múltiples características para mayor productividad

  • Panorámico S-line de 17"

  • 1280 x 1024

  • Formato 5:4

Doble entrada para señales VGA analógica y DVI digital al mismo tiempo

Doble entrada para señales VGA analógica y DVI digital al mismo tiempo

La doble entrada proporciona conectores para entrada de señales VGA analógicas y DVI digitales.

SmartImage: una experiencia visual optimizada fácil de utilizar

SmartImage: una experiencia visual optimizada fácil de utilizar

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.

Ajuste de la pantalla sin complicaciones con SmartControl II

SmartControl II es un software que cuenta con una interfaz gráfica en pantalla fácil de utilizar para guiar al usuario a través del ajuste de la resolución, la calibración del color y otros ajustes de la pantalla, como brillo, contraste, reloj y fase, posición, RGB, puntos blancos y volumen (en los modelos que incluyen altavoces).

Especificaciones técnicas

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