Descontinuado
190E2FB/00
Estética pantalla HD de alto valor agregado
Con un diseño estético, SmartContrast y SmartImage Lite, la pantalla HD 190E2 es la solución ideal para todas tus necesidades
19'' (48,3 cm) línea E
HD
"Philips se compromete a usar materiales sostenibles y ecológicos en toda su línea de monitores. Todas las piezas plásticas, metálicas y los materiales de los empaques son totalmente reciclables. En algunos modelos seleccionados utilizamos plásticos reciclables hasta en un 65%. La estricta adhesión a los estándares RoHS asegura una reducción sustancial o eliminación de sustancias tóxicas como, por ejemplo, el plomo. El contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL se ha reducido significativamente, y en los monitores con retroiluminación LED se ha eliminado por completo. Para obtener más información, visitá Philips en http://www.asimpleswitch.com/global/.
Los monitores de alta definición son dispositivos de visualización diseñados para ofrecer imágenes en alta definición con una calidad excelente y totalmente preparados para fuentes de alta definición, como los sintonizadores HD. El monitor HD ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneo progresivo, de conformidad con los estrictos estándares para pantallas de alta definición que muestran imágenes en alta resolución, y señales de la más alta calidad a través de una conexión universal tanto para VGA analógico como para DVI digital sin comprimir. Además, admite HDCP y permite ver señales de 720p (1280 x 720p a 50 y 60 Hz) y 1080i (1920 x 1080i a 50 y 60 Hz).
Un diseño de líneas elegantes que complementa el mobiliario de cualquier habitación de la casa.
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