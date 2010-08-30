Reproduce contenido en alta definición

Los monitores de alta definición son dispositivos de visualización diseñados para ofrecer imágenes en alta definición con una calidad excelente y totalmente preparados para fuentes de alta definición, como los sintonizadores HD. El monitor HD ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneo progresivo, de conformidad con los estrictos estándares para pantallas de alta definición que muestran imágenes en alta resolución, y señales de la más alta calidad a través de una conexión universal tanto para VGA analógico como para DVI digital sin comprimir. Además, admite HDCP y permite ver señales de 720p (1280 x 720p a 50 y 60 Hz) y 1080i (1920 x 1080i a 50 y 60 Hz).