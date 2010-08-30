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Descontinuado

Monitor LCD

190E2FB/00

Estética pantalla HD de alto valor agregado

Con un diseño estético, SmartContrast y SmartImage Lite, la pantalla HD 190E2 es la solución ideal para todas tus necesidades

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Estética pantalla HD de alto valor agregado

  • 19'' (48,3 cm) línea E

  • HD

Materiales ecológicos que cumplen los estándares internacionales

"Philips se compromete a usar materiales sostenibles y ecológicos en toda su línea de monitores. Todas las piezas plásticas, metálicas y los materiales de los empaques son totalmente reciclables. En algunos modelos seleccionados utilizamos plásticos reciclables hasta en un 65%. La estricta adhesión a los estándares RoHS asegura una reducción sustancial o eliminación de sustancias tóxicas como, por ejemplo, el plomo. El contenido de mercurio en los monitores con retroiluminación CCFL se ha reducido significativamente, y en los monitores con retroiluminación LED se ha eliminado por completo. Para obtener más información, visitá Philips en http://www.asimpleswitch.com/global/.

Reproduce contenido en alta definición

Los monitores de alta definición son dispositivos de visualización diseñados para ofrecer imágenes en alta definición con una calidad excelente y totalmente preparados para fuentes de alta definición, como los sintonizadores HD. El monitor HD ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneo progresivo, de conformidad con los estrictos estándares para pantallas de alta definición que muestran imágenes en alta resolución, y señales de la más alta calidad a través de una conexión universal tanto para VGA analógico como para DVI digital sin comprimir. Además, admite HDCP y permite ver señales de 720p (1280 x 720p a 50 y 60 Hz) y 1080i (1920 x 1080i a 50 y 60 Hz).

El diseño de líneas elegantes complementa la decoración de tu hogar

Un diseño de líneas elegantes que complementa el mobiliario de cualquier habitación de la casa.

Especificaciones técnicas

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