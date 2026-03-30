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Descontinuado

Monitor LCD

190V3SB5/00

Disfrutá de las mejores imágenes con colores llenos de vida
Disfrutá de las imágenes LCD más nítidas con esta estética pantalla brillante.
Ver todos los beneficios

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  • Línea V

  • 19" (48,3 cm)

SmartContrast 10000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

SmartContrast 10000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

Si querés que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast podés aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

Estético diseño delgado y brillante

Especificaciones técnicas

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