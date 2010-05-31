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BrillianceMonitor LCD con audio

19B1AB/00

Pantalla con múltiples funciones para más productividad

Con funciones como SmartImage, SmartContrast, SmartControl, TrueVision y estéreo audio frontal, la pantalla profesional 19B1 de bajo consumo aumenta tu productividad

Ver todos los beneficios

Pantalla con múltiples funciones para más productividad

  • Línea B de 48 cm (19")

  • Formato 5:4

Ajuste de la pantalla sin complicaciones con SmartControl II

SmartControl II es un software que cuenta con una interfaz gráfica en pantalla fácil de utilizar para guiar al usuario a través del ajuste de la resolución, la calibración del color y otros ajustes de la pantalla, como brillo, contraste, reloj y fase, posición, RGB, puntos blancos y volumen (en los modelos que incluyen altavoces).

Sonido estéreo integrado para una experiencia multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Gestión de cableado para un espacio de trabajo ordenado

El sistema de gestión de cableado mantiene el espacio de trabajo ordenado y organiza los cables de los dispositivos de visualización.

Especificaciones técnicas

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