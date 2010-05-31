Ajuste de la pantalla sin complicaciones con SmartControl II

SmartControl II es un software que cuenta con una interfaz gráfica en pantalla fácil de utilizar para guiar al usuario a través del ajuste de la resolución, la calibración del color y otros ajustes de la pantalla, como brillo, contraste, reloj y fase, posición, RGB, puntos blancos y volumen (en los modelos que incluyen altavoces).