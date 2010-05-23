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Descontinuado

Monitor LCD con SmartControl Lite

221V2SB/00

Pantalla panorámica que ofrece una buena relación calidad precio

Con funciones como SmartContrast y bajo consumo, el monitor 221V2 ofrece una buena relación calidad-precio.

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Pantalla panorámica que ofrece una buena relación calidad precio

  • V-line de 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD

Doble entrada para señales VGA analógica y DVI digital al mismo tiempo

La doble entrada proporciona conectores para entrada de señales VGA analógicas y DVI digitales.

Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920 x 1080p

La pantalla Full HD dispone de una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima de fuentes de alta definición para la mejor calidad de imagen posible. Está totalmente preparada para el futuro, ya que admite señales 1080p desde todas las fuentes, incluyendo las más recientes, como Blu-ray y avanzadas consolas de videojuegos de alta definición. El procesamiento de la señal se actualiza de forma exhaustiva para admitir esta señal y resolución de alta calidad. Reproduce imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos con un brillo óptimo y un colorido insuperable.

Rápido tiempo de respuesta de 5 ms

El tiempo de respuesta de activo-inactivo es el tiempo que tarda una celda de cristal líquido en pasar del estado activo (negro) al inactivo (blanco) y de nuevo al activo (negro). Se mide en milisegundos. Cuanto más rápido, mejor: un menor tiempo de respuesta se traduce en una transición más rápida y, por lo tanto, menos artefactos de imagen visibles en la pantalla para la visualización de texto y gráficos. El tiempo de respuesta de activo-inactivo es una medida muy importante en la visualización de contenido empresarial como documentos, gráficos y fotos.

Especificaciones técnicas

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