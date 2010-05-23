Rápido tiempo de respuesta de 5 ms

El tiempo de respuesta de activo-inactivo es el tiempo que tarda una celda de cristal líquido en pasar del estado activo (negro) al inactivo (blanco) y de nuevo al activo (negro). Se mide en milisegundos. Cuanto más rápido, mejor: un menor tiempo de respuesta se traduce en una transición más rápida y, por lo tanto, menos artefactos de imagen visibles en la pantalla para la visualización de texto y gráficos. El tiempo de respuesta de activo-inactivo es una medida muy importante en la visualización de contenido empresarial como documentos, gráficos y fotos.