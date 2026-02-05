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Brilliance Monitor LED

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Software y controladores

Software Smart Control

  • versión: V7.0.0
  • ZIP archivo, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Manuales y documentación

Manual de instrucciones

  • PDF archivo, 2.4 MB
  • 2 June 2023

Manual de información importante

  • PDF archivo, 7.5 MB
  • 28 May 2026

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