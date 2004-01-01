Términos de búsqueda

    Atrae a tu público con esta pantalla digital 4K Ultra HD respetuosa con el medioambiente. Ofrece un rendimiento 4K UHD sin concesiones, funciona con la mitad de energía que otros modelos del mercado y cuenta con el diseño ecológico PPDS más reciente.

    Embalaje 100 % reciclado y reciclable

    Diseñada con procesos de fabricación, características físicas, materiales, embalaje y software integrado que son más respetuosos con el medioambiente y ofrecen una mayor eficiencia energética, la pantalla Signage 3650 EcoDesign de Philips está diseñada para funcionar con menos de la mitad de energía que sus homólogos, a la vez que ofrece el mayor rendimiento.

    Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

    Gracias a nuestra plataforma SoC Android 10, estos monitores dedicados están optimizados para aplicaciones Android nativas y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Flexibles y seguros, lo que garantiza que las especificaciones de la pantalla se mantengan al día durante más tiempo.

    Conecta y controla tus contenidos a través de la nube

    Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante el módulo Wi-Fi opcional CRD22 o mediante LAN y disfrutar de tus propias listas de reproducción.

    Certificación EPEAT Gold Climate+

    Con la certificación ecológica Gold Climate+ de la EPEAT, la señalización 3650 EcoDesign de Philips cumple el sólido conjunto de criterios establecidos por la primera etiqueta ecológica del mundo para dispositivos electrónicos.

    FailOver. Garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente una copia de seguridad del contenido en pantalla en el improbable caso de que falle la fuente de entrada o la aplicación. Solo tienes que seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión de FailOver y empezarás a contar con protección instantánea del contenido.

    Interacción opcional para compartir la pantalla de forma inalámbrica

    Comparte la pantalla de forma inalámbrica utilizando tu red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de forma instantánea y segura o utiliza nuestro dispositivo de protección HDMI Interact opcional para transmitir directamente a la pantalla sin conectarte a la red segura.

    Compatible con Philips Wave para la gestión remota

    Libera el potencial, la versatilidad y la inteligencia de tus pantallas Philips Signage 3650 EcoDesign con Wave. Esta plataforma evolutiva en la nube te ofrece control total, con una instalación y configuración simplificadas, supervisión y control de pantallas, actualización del firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de consumo. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.

    Wi-Fi y Bluetooth 5.2 a través de un módulo opcional

    Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB o memoria interna. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      163.9  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      64.5  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Punto de píxel
      0,372 x 0,372 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      350  cd/m²
      Colores de pantalla
      1.060 millones
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500,000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Desentrelazado de compensación de mov.
      • Escaneado progresivo
      • Mejora del contraste dinámico
      Tecnología del panel
      IPS
      Sistema operativo
      Android 10
      Neblina
      25 %

    • Conectividad

      Salida de audio
      Toma de 3,5 mm
      Entrada de vídeo
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2,0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      Entrada de audio
      Toma de 3,5 mm
      Otras conexiones
      micro SD
      Control externo
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm
      • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45
      Funcionalidad Wi-Fi opcional
      Adaptador Wi-Fi CRD22

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (18/7)
      • Vertical (18/7)
      Matriz de mosaico
      Hasta 15 x 15
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Señal del mando a distancia
      Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      • RS232
      • Bucle intermedio IR
      Instalación simplificada
      Fácil inserción
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Con control de red
      • RS232
      • RJ45

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      86  W
      Consumo (máx.)
      133 W
      Consumo en modo de espera
      <0,5 W
      Funciones de ahorro de energía
      Apagado/encendido inteligente
      Clase de etiqueta energética
      C

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160p, 24,25,30,60 Hz

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      1462,3  mm
      Peso del producto
      28,5  kg
      Altura del dispositivo
      837,3  mm
      Profundidad del dispositivo
      68,9mm (profundidad en montaje en pared)/89,9mm (profundidad con asa)  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      57,57  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      32.96  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      400 x 400 mm, M8
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pulgada
      Anchura del bisel
      14,9 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (lb)
      62,83  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0 ~ 40   °C
      MTBF
      30,000  hora(s)
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C
      Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]
      20 ~ 80 % de humedad relativa (sin condensación)
      Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]
      5 ~ 95 % de humedad relativa (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Reproductor interno

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memoria
      • 16 GB
      • DDR de 3 GB

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1)
      • Cable de sistema en cadena RS232
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Cubierta USB (x1)
      • Cable de alimentación de CA
      • Cubierta del interruptor de CA
      • Clip para cables (x2)
      • Guía de inicio rápido
      • Cable RS232

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Japonés
      • Árabe
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Clase A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

