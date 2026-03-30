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  • Módulo OPS Philips CRD52
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Descontinuado

Accesorio OPS

CRD52/00

Módulo OPS Philips CRD52
Lleva la potencia del SoC Android a las pantallas Philips con el módulo CRD52. Introdúcelo en la ranura OPS de la pantalla para disfrutar del rendimiento y la flexibilidad de Android, gestionar a distancia los dispositivos con Philips Wave, etc.
Ver todos los beneficios

Confía en el poder de Android

Módulo OPS Philips CRD52

Se inserta en la ranura OPS. No se requieren conexiones adicionales.

Incorpora la fiabilidad mundialmente reconocida de Android 14. Optimizado para aplicaciones Android nativas, este sistema en chip (SoC) Plug & Play te permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, lo que elimina la necesidad de un reproductor multimedia externo.

Añade y programa fácilmente tu contenido.

El programador integrado del SoC Android facilita la ejecución de aplicaciones y contenido en función de la hora del día. Puedes reproducir contenido desde un dispositivo USB, la memoria interna o una red local.

Reproduce y controla contenido online.

El navegador HTML5 integrado te permite reproducir y controlar contenido online.

Especificaciones técnicas

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