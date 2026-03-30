Descontinuado
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Incorpora la fiabilidad mundialmente reconocida de Android 14. Optimizado para aplicaciones Android nativas, este sistema en chip (SoC) Plug & Play te permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, lo que elimina la necesidad de un reproductor multimedia externo.
El programador integrado del SoC Android facilita la ejecución de aplicaciones y contenido en función de la hora del día. Puedes reproducir contenido desde un dispositivo USB, la memoria interna o una red local.
El navegador HTML5 integrado te permite reproducir y controlar contenido online.