Descontinuado
DLC3106A/00
Cable de USB-A a USB-C de 2 m
Carga el dispositivo cuando esté conectado. Funciona con el cargador USB de pared o para el coche. Un gran cable de repuesto que nunca viene mal.
Sincronización y carga
2 m
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.