Descontinuado
DS9000/10
Descubre la auténtica fidelidad
El altavoz base de Philips es el acceso a todo lo que aprecias de la música. Fabricado con componentes de alta calidad y madera natural, alcanza una fidelidad absoluta desde tu iPod, iPhone o iPad, ofreciendo una experiencia de sonido auténtica, fiel a la original.
para iPod/iPhone/iPad
El diseño cruzado pasivo te permite escuchar cada nota con claridad y disfrutar de música con una pureza, naturalidad y riqueza increíbles. Gracias a su compleja ingeniería, cada parte del espectro de sonidos audibles de todas las frecuencias se separa y se envía a los controladores adecuados. Las señales que sobrepasan la respuesta de frecuencia de un controlador nunca se envían, con lo que se mejora en gran medida la calidad del sonido y se reduce el nivel de distorsión. Junto a los componentes electrónicos de primera calidad, el cruzado pasivo ofrece un audio coherente, fiable y fiel al original.
La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.
Su diseño con líneas puras y la atractiva cubierta curva no solo ofrecen un aspecto fabuloso; constituyen también una estructura acústica más eficaz. Diseñada al milímetro, la curva mejora la consistencia de la carcasa del altavoz, lo que reduce drásticamente las resonancias internas y permite una reproducción del sonido más natural y precisa. Podrás disfrutar de unos altavoces elegantes con un sonido sensacional.