Cruzado pasivo para una reproducción de todo el espectro de sonidos audible

El diseño cruzado pasivo te permite escuchar cada nota con claridad y disfrutar de música con una pureza, naturalidad y riqueza increíbles. Gracias a su compleja ingeniería, cada parte del espectro de sonidos audibles de todas las frecuencias se separa y se envía a los controladores adecuados. Las señales que sobrepasan la respuesta de frecuencia de un controlador nunca se envían, con lo que se mejora en gran medida la calidad del sonido y se reduce el nivel de distorsión. Junto a los componentes electrónicos de primera calidad, el cruzado pasivo ofrece un audio coherente, fiable y fiel al original.