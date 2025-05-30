Términos de búsqueda

  • Rendimiento de confianza de la marca número 1 de planchado Rendimiento de confianza de la marca número 1 de planchado Rendimiento de confianza de la marca número 1 de planchado

    Serie 2000 Plancha de vapor

    DST2010/20

    Rendimiento de confianza de la marca número 1 de planchado

    Plancha sin esfuerzo con la ligera plancha serie DST2000. Su potente vapor de hasta 25 g/min y su golpe de vapor eliminan eficazmente las arrugas difíciles, mientras que la suela antiadherente garantiza un deslizamiento suave por todos los tejidos que se pueden planchar.

    Más información

    Serie 2000 Plancha de vapor

    Productos similares

    Ver todos los Plancha a vapor

    Rendimiento de confianza de la marca número 1 de planchado

    Planchado fácil y de alto rendimiento

    • Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar arrugas
    • 4 posiciones de vapor para eliminar las arrugas de todos los tejidos
    • Suela antiadherente para un deslizamiento fácil y rápido
    • Ligera para un planchado rápido y fácil
    • Depósito de agua de 250 ml para sesiones más largas
    Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar arrugas

    Vapor continuo de hasta 25 g/min para eliminar arrugas

    El potente flujo de vapor de hasta 25 g/min facilita el planchado y garantiza una eliminación eficaz de las arrugas. Combínalo con un potente golpe de vapor para eliminar incluso las arrugas más difíciles.

    4 posiciones de vapor para eliminar las arrugas de todos los tejidos aptos

    4 posiciones de vapor para eliminar las arrugas de todos los tejidos aptos

    Las múltiples posiciones de vapor de la plancha te permiten eliminar fácilmente las arrugas en diferentes tejidos: utiliza el vapor bajo para los tejidos delicados, como la seda, y el vapor más intenso para los tejidos más gruesos.

    Suela antiadherente para un deslizamiento fácil y rápido

    Suela antiadherente para un deslizamiento fácil y rápido

    Disfruta de un deslizamiento fácil en todas las prendas que se puedan planchar gracias a la suela antiadherente. La plancha está revestida con una capa especial para permitir un deslizamiento más suave y sesiones más rápidas.

    Ligera para un planchado rápido y fácil

    Ligera para un planchado rápido y fácil

    Gracias al peso ligero del producto, podrás planchar las prendas sin esfuerzo.

    Depósito de agua de 250 ml para sesiones más largas

    Depósito de agua de 250 ml para sesiones más largas

    El gran depósito de agua de 250 ml garantiza sesiones de planchado más largas y minimiza las recargas. Saca el máximo partido a tu tiempo planchando más prendas de una sola vez.

    Función Calc-Clean para un rendimiento duradero

    Función Calc-Clean para un rendimiento duradero

    Gracias al control deslizante de la función Calc-Clean, puedes eliminar fácilmente los depósitos de cal de tu plancha. Utiliza esta función una vez al mes con agua normal del grifo para conservar la plancha en condiciones óptimas.

    Tecnología antigoteo para evitar fugas durante el planchado

    Tecnología antigoteo para evitar fugas durante el planchado

    Nuestro sistema antigoteo evita las fugas y las manchas en las prendas causadas por gotas de agua para que puedas planchar a la temperatura deseada sin preocupaciones.

    Gran abertura para facilitar el rellenado de agua

    Gran abertura para facilitar el rellenado de agua

    La gran abertura de llenado en la parte delantera de la plancha facilita el rellenado de agua.

    Acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias*

    Acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias*

    Además de la eliminación de arrugas, nuestra plancha Philips serie 2000 acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias* para refrescar y eliminar los olores de las prendas.

    Especificaciones técnicas

    • Especificaciones de diseño

      Colores
      Azul celeste

    • Especificaciones técnicas

      Tiempo de calentamiento
      30 segundos

    • Facilidad de uso

      Capacidad del depósito de agua
      250  nm
      Nombre de la suela
      Antiadherente
      Antigoteo
      Pulverizador

    • Planchado cómodo

      Longitud del cable
      1,9  m

    • Garantía

      2 años de garantía mundial

    • Eliminación rápida de las arrugas

      Alimentación
      2000  W
      Salida de vapor continuo
      25 g/min
      Golpe de vapor
      100  g
      Vapor vertical
      No
      Niveles variables de vapor

    • Eliminación de la cal

      Descalcificación y limpieza
      Smart Calc-Clean

    • Tamaño y peso

      Peso de la plancha
      0,95  kg

    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    • *Probado por un instituto externo para bacterias de tipo E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538 y C. albicans ATCC 10231 en algodón con un periodo de aplicación de vapor de 10 segundos.

    Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.