DST2010/20
Rendimiento de confianza de la marca número 1 de planchado
Plancha sin esfuerzo con la ligera plancha serie DST2000. Su potente vapor de hasta 25 g/min y su golpe de vapor eliminan eficazmente las arrugas difíciles, mientras que la suela antiadherente garantiza un deslizamiento suave por todos los tejidos que se pueden planchar.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
El potente flujo de vapor de hasta 25 g/min facilita el planchado y garantiza una eliminación eficaz de las arrugas. Combínalo con un potente golpe de vapor para eliminar incluso las arrugas más difíciles.
Las múltiples posiciones de vapor de la plancha te permiten eliminar fácilmente las arrugas en diferentes tejidos: utiliza el vapor bajo para los tejidos delicados, como la seda, y el vapor más intenso para los tejidos más gruesos.
Disfruta de un deslizamiento fácil en todas las prendas que se puedan planchar gracias a la suela antiadherente. La plancha está revestida con una capa especial para permitir un deslizamiento más suave y sesiones más rápidas.
Gracias al peso ligero del producto, podrás planchar las prendas sin esfuerzo.
El gran depósito de agua de 250 ml garantiza sesiones de planchado más largas y minimiza las recargas. Saca el máximo partido a tu tiempo planchando más prendas de una sola vez.
Gracias al control deslizante de la función Calc-Clean, puedes eliminar fácilmente los depósitos de cal de tu plancha. Utiliza esta función una vez al mes con agua normal del grifo para conservar la plancha en condiciones óptimas.
Nuestro sistema antigoteo evita las fugas y las manchas en las prendas causadas por gotas de agua para que puedas planchar a la temperatura deseada sin preocupaciones.
La gran abertura de llenado en la parte delantera de la plancha facilita el rellenado de agua.
Además de la eliminación de arrugas, nuestra plancha Philips serie 2000 acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias* para refrescar y eliminar los olores de las prendas.
