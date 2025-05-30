Rendimiento de confianza de la marca número 1 de planchado

Plancha sin esfuerzo con la ligera plancha serie DST2000. Su potente vapor de hasta 25 g/min y su golpe de vapor eliminan eficazmente las arrugas difíciles, mientras que la suela antiadherente garantiza un deslizamiento suave por todos los tejidos que se pueden planchar.