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Descontinuado

Minisist.Hi-Fi

FWM139/55

Reproducción de MP3-CD

Hacé realidad todas tus necesidades de música con el minisistema Hi-Fi FWM139, que te ofrece un sonido increíble y 10 horas de música en MP3-CD. Disfrutá de su facilidad de uso y control. Sentate, relajate y disfrutá de la música durante todo el día y como vos prefieras.

Ver todos los beneficios

Reproducción de MP3-CD

2x20W RMS/800W PMPO

Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante

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10 horas de música en MP3-CD

10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

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