Descontinuado
FWM139/55
Reproducción de MP3-CD
Hacé realidad todas tus necesidades de música con el minisistema Hi-Fi FWM139, que te ofrece un sonido increíble y 10 horas de música en MP3-CD. Disfrutá de su facilidad de uso y control. Sentate, relajate y disfrutá de la música durante todo el día y como vos prefieras.
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.