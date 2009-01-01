Descontinuado
HP4829/00
Resultados profesionales esté donde esté
El secador de viaje SalonDry Travel de 2000 W tiene todo lo que necesitás para obtener resultados profesionales, estés donde estés.
2000 W
Plegable
Voltaje universal
Este secador profesional de 2000 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Secado delicado con 2 posiciones de velocidad ajustables
Una función profesional imprescindible para moldeadores. El botón de aire frío proporciona un chorro intenso de aire frío. Se utiliza después de peinarse para dar los últimos retoques y fijar el peinado.