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Descontinuado

SalonDry TravelSecador de viaje

HP4829/00

Resultados profesionales esté donde esté

El secador de viaje SalonDry Travel de 2000 W tiene todo lo que necesitás para obtener resultados profesionales, estés donde estés.

Ver todos los beneficios

Secador de cabello SalonDry para viajes

Resultados profesionales esté donde esté

  • 2000 W

  • Plegable

  • Voltaje universal

Profesional de 2000 W para resultados de peluquería perfectos

Profesional de 2000 W para resultados de peluquería perfectos

Este secador profesional de 2000 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

2 posiciones de velocidad ajustables para un secado delicado

2 posiciones de velocidad ajustables para un secado delicado

Secado delicado con 2 posiciones de velocidad ajustables

Aire frío que fija el peinado

Aire frío que fija el peinado

Una función profesional imprescindible para moldeadores. El botón de aire frío proporciona un chorro intenso de aire frío. Se utiliza después de peinarse para dar los últimos retoques y fijar el peinado.

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