ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

SalonDry Secador

Descontinuado

Asistencia técnica

SalonDrySecador

HP4940/00

SalonDry Secador

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 1012.5 kB
  • 2 June 2022

Preguntas frecuentes

Solución de problemas