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SalonDry Secador
Descontinuado
Asistencia técnica
HP4940/00
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Instrucciones de uso
Todas (4)
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se usan los accesorios de mi secador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi moldeador Philips no se enciende