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SalonDry Pro ACSecador

HP4992/00

El secador que los peluqueros utilizarían en casa

¿Quieres secarte el pelo como lo haría un profesional? SalonDry Pro, con sus 2000 W de potencia de secado y un motor CA superprofesional, es el secador que necesitas si buscas un resultado de peluquería.

Ver todos los beneficios

SalonDry Pro de CA

El secador que los peluqueros utilizarían en casa

  • 2000 W

Profesional de 2000 W para resultados de peluquería perfectos

Profesional de 2000 W para resultados de peluquería perfectos

Este secador profesional de 2000 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Motor CA profesional para una vida útil un 50% más larga

Motor CA profesional para una vida útil un 50% más larga

Este tipo de motor se ha diseñado específicamente para el mercado profesional y te ofrece varias ventajas. La más importante es que dispone de un ciclo de vida más largo que los motores normales, lo que alarga la vida útil del secador en un 50%. Además, también dispone de una potencia de flujo de aire adicional para un secado rápido y efectivo.

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

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