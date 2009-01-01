Descontinuado
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El secador que los peluqueros utilizarían en casa
¿Quieres secarte el pelo como lo haría un profesional? SalonDry Pro, con sus 2000 W de potencia de secado y un motor CA superprofesional, es el secador que necesitas si buscas un resultado de peluquería.
2000 W
Este secador profesional de 2000 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Este tipo de motor se ha diseñado específicamente para el mercado profesional y te ofrece varias ventajas. La más importante es que dispone de un ciclo de vida más largo que los motores normales, lo que alarga la vida útil del secador en un 50%. Además, también dispone de una potencia de flujo de aire adicional para un secado rápido y efectivo.
La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.