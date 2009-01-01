Motor CA profesional para una vida útil un 50% más larga

Este tipo de motor se ha diseñado específicamente para el mercado profesional y te ofrece varias ventajas. La más importante es que dispone de un ciclo de vida más largo que los motores normales, lo que alarga la vida útil del secador en un 50%. Además, también dispone de una potencia de flujo de aire adicional para un secado rápido y efectivo.