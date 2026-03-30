ProductosAsistencia técnica

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  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
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  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
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  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
  • Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos

Descontinuado

Prestige ProSecador

HPS910/00

Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos
El secador Philips Prestige Pro cuenta con una potencia de 2100 W y un motor de AC profesional que alcanza hasta 160 km/h*, es decir, un 40 % más rápido**. Mejora tu moldeado profesional con sus dos boquillas finas.
Ver todos los beneficios

Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos

  • 2100 W de potencia de secado

  • Potente motor de AC

  • Aire a una velocidad de hasta 160 km/h*

  • Cuidado iónico para más brillo

Secado rápido, potente motor de AC

Secado rápido, potente motor de AC

El secador Pro cuenta con un motor de AC de alto rendimiento que ofrece una velocidad de aire de hasta 160 km/h* (es decir, hasta un 40 % más rápida**). Además, se ha desarrollado para lograr resultados eficaces y profesionales.

2100 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

2100 W de potencia de secado rápido de alto rendimiento

Este secador de pelo profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Cuidado iónico para un cabello suave, brillante y sin encrespado

Cuidado iónico para un cabello suave, brillante y sin encrespado

Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Probado con una boquilla de 9 mm a la velocidad 2 y el ajuste de temperatura 2

  2. En comparación con el modelo anterior HP4997