Descontinuado
HPS910/00
2100 W de potencia de secado
Potente motor de AC
Aire a una velocidad de hasta 160 km/h*
Cuidado iónico para más brillo
El secador Pro cuenta con un motor de AC de alto rendimiento que ofrece una velocidad de aire de hasta 160 km/h* (es decir, hasta un 40 % más rápida**). Además, se ha desarrollado para lograr resultados eficaces y profesionales.
Este secador de pelo profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado.
Probado con una boquilla de 9 mm a la velocidad 2 y el ajuste de temperatura 2
En comparación con el modelo anterior HP4997