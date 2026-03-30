Toda la pulpa se recoge en un mismo sitio para un vaciado fácil

Toda la pulpa se recoge en el único sitio donde debería estar: en el depósito de pulpa de la licuadora de Philips. Esto significa que ya no es necesario quitar la pulpa de otras piezas, por ejemplo, de la tapa. Debido al diseño redondo y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, es muy fácil acceder a la pulpa y el depósito es mucho más fácil de limpiar.