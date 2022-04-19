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cortapelos familiar
Descontinuado
Asistencia técnica
QC5115/15
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Manual de información importante
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
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¿El cortapelos Philips sirve para el vello corporal?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual