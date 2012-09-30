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Descontinuado

Altavoz portátil

SBM130BLU/00

Altavoz portátil todo en uno

Disfruta escuchando música en el altavoz todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas a través de la conectividad con tarjetas microSD, USB y la entrada auxiliar. El altavoz con tecnología wOOx™ es compacto y está disponible en varios colores y con batería recargable.

Ver todos los beneficios

Altavoz portátil todo en uno

  • Azul

  • USB

Reproducción fácil desde USB/tarjeta microSD

Solo tienes que cargar el dispositivo USB o la tarjeta microSD con el contenido que desees, conectarlos al reproductor y no tendrás que preocuparte de nuevo de quedarte sin opciones de entretenimiento.

Radio digital FM integrada

La radio digital constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Especificaciones técnicas

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