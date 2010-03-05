Descontinuado
SCD271/00
Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*
La práctica colección SCD271/00 de Philips Avent incluye 4 biberones Classic (2 de 125 ml y 2 de 260 ml), una escobilla para biberón y tetina, y un chupete blanco translúcido de 0 a 6 meses.
Classic
Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.
Este producto contiene un 0 % de BPA
Escobilla especialmente curvada con la punta del mango moldeada, llega a todos los rincones de todos los tipos de biberones, tetinas y accesorios de alimentación para una limpieza a fondo.
Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés mostraron menos malestar que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el Institute of Child Health, Londres, 2008.)
Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón Avent mostraron menos cólicos que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones, sobre todo de noche.