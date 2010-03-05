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Descontinuado

Philips AventSelección para recién nacidos

SCD271/00

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*

La práctica colección SCD271/00 de Philips Avent incluye 4 biberones Classic (2 de 125 ml y 2 de 260 ml), una escobilla para biberón y tetina, y un chupete blanco translúcido de 0 a 6 meses.

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Menos cólicos**

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*

  • Classic

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Producto con 0 % de BPA

Producto con 0 % de BPA

Este producto contiene un 0 % de BPA

Escobilla curvada con la punta del mango moldeada

Escobilla curvada con la punta del mango moldeada

Escobilla especialmente curvada con la punta del mango moldeada, llega a todos los rincones de todos los tipos de biberones, tetinas y accesorios de alimentación para una limpieza a fondo.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés mostraron menos malestar que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el Institute of Child Health, Londres, 2008.)

  2. Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón Avent mostraron menos cólicos que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones, sobre todo de noche.