Descontinuado
SCF560/00
1 mamadera
125 ml
Tetina con flujo para recién nacidos
0m+
A diferencia de otros biberones, el sistema anticólicos demostrado clínicamente se integra ahora en la tetina, con lo que resulta más fácil montar el biberón correctamente. Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se abre para permitir que el aire entre en el biberón en lugar de la barriguita del bebé.
El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón clásico Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*
El nuevo biberón Classic+ se ha diseñado para evitar el goteo durante la alimentación, para disfrutar de una experiencia realmente agradable.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con las mamaderas Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con mamaderas convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con las mamaderas Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otras mamaderas.