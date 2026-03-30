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Descontinuado

Philips AventMamadera PES Classic

SCF660/17

Buena alimentación, buen dormir
Sin duda, la irritabilidad es la conducta más común en los bebés cuando sienten molestias. La mamadera Advanced Classic de Philips Avent reduce significativamente los cólicos*** y la irritabilidad. La irritabilidad se reduce especialmente en la noche**.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche**

Buena alimentación, buen dormir

  • 1 mamadera

  • 125 ml

  • Tetina con flujo para recién nacidos

  • 0m+

Reducción de irritabilidad clínicamente comprobada

Reducción de irritabilidad clínicamente comprobada

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y felicidad de su bebé. Se realizó un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de las mamaderas influye en el comportamiento de los bebés. La mamadera Classic Philips Avent mostró una importante reducción en la irritabilidad, con cerca de 28 minutos por día, en comparación con la mamadera de referencia (46 minutos contra 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**

El aire se introduce en la mamadera y no en la pancita del bebé.

El aire se introduce en la mamadera y no en la pancita del bebé.

A medida que el bebé se alimenta, el exclusivo borde de la tetina Avent se flexiona para que el aire entre en la mamadera y no en la pancita de su bebé. Al igual que en la lactancia, el bebé controla el flujo de leche.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otras mamaderas. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con mamaderas Avent mostraban menos cólicos que los niños que se alimentaban con otras mamaderas de marcas reconocidas, en especial por la noche.