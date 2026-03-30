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  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
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Descontinuado

Philips AventBiberón Classic

SCF686/17

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
Durante más 30 años, las madres han confiando en nuestro biberón Classic, que sigue siendo la elección preferida de muchas mamás. Está diseñado para ofrecer una experiencia sencilla y agradable, y está clínicamente probado que reduce los cólicos y las molestias.*
Ver todos los beneficios

Confianza durante 30 años

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

  • 1 biberón

  • 330 ml

  • Tetina de flujo variable

  • 3m+

Sujeción fácil gracias a la válvula exclusiva en la tetina

La exclusiva válvula en la tetina se flexiona al ritmo de alimentación de su bebé. La leche solo fluirá al ritmo elegido por su bebé, para más comodidad, lo que reduce el exceso de alimentación, eructos, gases y que el bebé escupa

Reducción de irritabilidad clínicamente comprobada

Reducción de irritabilidad clínicamente comprobada

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y felicidad de su bebé. Se realizó un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de las mamaderas influye en el comportamiento de los bebés. La mamadera Classic Philips Avent mostró una importante reducción en la irritabilidad, con cerca de 28 minutos por día, en comparación con la mamadera de referencia (46 minutos contra 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Forma ergonómica para una máxima comodidad

Debido a su forma única, la mamadera es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón de Philips Avent sufrían menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón de Philips Avent sufrían menos malestar que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones.