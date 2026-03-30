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  • Beber sin goteo
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Descontinuado

Philips AventVaso con boquilla

SCF751/07

Beber sin goteo
El nuevo vaso para bebés sin BPA* de Philips Avent incorpora una válvula pendiente patentada que evita los goteos. La boquilla blanda y las asas garantizan que el niño pueda beber fácilmente. Comodidad para usted y su bebé.
Ver todos los beneficios

Para fácil transición del biberón al vaso

Beber sin goteo

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  • 200 ml (7 oz)

  • 6m+

Sin goteos. Las mamás lo confirman

Se acabaron las manchas. La nueva válvula pendiente de patente garantiza que el agua solo sale cuando el bebé está bebiendo de la boquilla.

Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.

Asas de entrenamiento con tacto suave para pequeñas manos

Asas de entrenamiento con tacto suave para pequeñas manos

Los mangos de entrenamiento ayudan a los niños pequeños a sujetar el vaso y beber de forma independiente. Estos mangos tienen una forma fácil de sujetar para sus pequeñas manos y también están engomados para entregar una sujeción antideslizante.

Especificaciones técnicas

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