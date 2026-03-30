Descontinuado
SCF751/07
Beber sin goteo
200 ml (7 oz)
6m+
Se acabaron las manchas. La nueva válvula pendiente de patente garantiza que el agua solo sale cuando el bebé está bebiendo de la boquilla.
La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.
Los mangos de entrenamiento ayudan a los niños pequeños a sujetar el vaso y beber de forma independiente. Estos mangos tienen una forma fácil de sujetar para sus pequeñas manos y también están engomados para entregar una sujeción antideslizante.