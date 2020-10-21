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Philips Avent Vaso con boquilla
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF753/07
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Manual de instrucciones
Todas (9)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Puedo utilizar el vaso con bebidas calientes, con gas o cremosas?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿Los vasos Philips Avent son compatibles con otros productos Avent?