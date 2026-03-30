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  • Se adapta a la boca y las manos del bebé
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Descontinuado

AventLínea de mordillos Animal

SCF894/01

Se adapta a la boca y las manos del bebé
La línea de mordillos con diseño de animal SCF894/01 sin BPA Avent masajea las encías doloridas de su bebé en todas las etapas de dentición. El diseño colorido y divertido se adapta perfectamente a las manos y a la boca del bebé para ayudarlo a aliviar las molestias durante la dentición.
Ver todos los beneficios

Mordillo que ayuda a aliviar el dolor del proceso de dentición

Se adapta a la boca y las manos del bebé

  • Tercera etapa

  • Mordillo para molares

Fácil de limpiar con agua tibia

Fácil de limpiar con agua tibia

Este mordillo es ergonómico y tiene bordes redondos para que su bebé pueda sostenerlo. Esto también significa que es fácil de limpiar y su forma no permite que se atasque fácilmente. ¡Solo enjuáguelo con agua tibia y está listo para volver a usar!

Las múltiples texturas enfrían y masajean las encías cuando salen las muelas

Las múltiples texturas enfrían y masajean las encías cuando salen las muelas

Este mordillo con gel puede enfriarse en la heladera para proporcionar una presión helada y calmar el dolor de su bebé. Las diferentes texturas también ofrecen niveles variables de presión para acomodarse a su bebé.

Los mordillos Philips Avent son libres de BPA y ftalatos

Los mordillos Philips Avent son libres de BPA y ftalatos

Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/EU.

Especificaciones técnicas

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