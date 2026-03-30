Descontinuado
SCF894/01
Tercera etapa
Mordillo para molares
Este mordillo es ergonómico y tiene bordes redondos para que su bebé pueda sostenerlo. Esto también significa que es fácil de limpiar y su forma no permite que se atasque fácilmente. ¡Solo enjuáguelo con agua tibia y está listo para volver a usar!
Este mordillo con gel puede enfriarse en la heladera para proporcionar una presión helada y calmar el dolor de su bebé. Las diferentes texturas también ofrecen niveles variables de presión para acomodarse a su bebé.
Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/EU.