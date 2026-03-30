Descontinuado
SHB4305WT/00
Controlad. 12,2mm, cerrados parte post.
Intrauditivo
6 horas de reproducción
Ultracómodos
Estos potentes graves te permiten sentir el ritmo. Los controladores de altavoz de 12,2 mm y gran potencia producen unos graves atronadores desde un paquete elegante y compacto.
Con un tiempo de reproducción de 6 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga todo el día.
Empareja fácilmente los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de música inalámbrica.
Los resultados reales pueden variar