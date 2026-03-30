ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+

Descontinuado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB4305WT/00

Siente los graves con BASS+
Un sonido sorprendentemente potente salido de una pequeña y robusta carcasa. Con los controladores de altavoz especialmente diseñados para ofrecer un gran nivel de bajos, los auriculares Philips BASS + ofrecen un gran aislamiento del sonido y libertad inalámbrica, para que puedas sacar el máximo partido a tu ritmo.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Controlad. 12,2mm, cerrados parte post.

  • Intrauditivo

  • 6 horas de reproducción

  • Ultracómodos

Potentes controladores del altavoz de 12,2 mm

Potentes controladores del altavoz de 12,2 mm

Estos potentes graves te permiten sentir el ritmo. Los controladores de altavoz de 12,2 mm y gran potencia producen unos graves atronadores desde un paquete elegante y compacto.

La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción

La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción

Con un tiempo de reproducción de 6 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga todo el día.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Empareja fácilmente los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de música inalámbrica.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar