Descontinuado
SHE1405BK/10
Sumergite en un podcast. Dejate llevar por la música. Un tubo acústico ovalado y las cubiertas de goma intercambiables que vienen en tres tamaños crean un sello perfecto. Escuchá con comodidad y disfrutá de un aislamiento del ruido pasivo y adecuado.
Contestá una llamada, pausá tu lista de reproducción. Todo esto sin tocar tu smartphone, gracias al control remoto integrado.
Estos auriculares intrauditivos tienen un cable de 1.2 m. Un suave anclaje de goma entre los audífonos y los cables protege la conexión del cable y mantiene la salida del sonido.