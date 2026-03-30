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Descontinuado

Auriculares inalámbricos intrauditivos con micro

TAE1205BK/00

Canciones sin enredos
Tu música a tu alcance. Estos auriculares inalámbricos resistentes a las salpicaduras y al sudor ofrecen un sonido excelente, un ajuste intrauditivo cómodo y hasta 7 horas de reproducción. Si necesitas más, con una rápida carga de 15 minutos podrás disfrutar de 1 hora de reproducción de música.
Ver todos los beneficios

Canciones sin enredos

  • Control. 8 mm/diseño posterior cerrado

  • Cómoda fijación

  • Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

  • Aislamiento del ruido pasivo excelente

Resistencia al sudor y a las salpicaduras IPX4

Con una clasificación IPX4, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a la salpicaduras desde cualquier dirección. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.

Seguros, flexibles y cómodos

Las puntas de alas flexibles se adaptan perfectamente debajo del pliegue de la oreja, lo que permite una fijación segura y un mejor aislamiento del ruido pasivo. El tubo acústico ovalado y las almohadillas intercambiables permiten un ajuste cómodo dentro de las orejas. El cable de auriculares plano se adapta perfectamente a la nuca tanto si tienes los auriculares puestos como quitados.

Auriculares magnéticos con cable plano y resistente a los enredos

Estos auriculares tienen auriculares magnéticos que se pegan entre sí y un cable de auriculares plano resistente a los enredos. Al sacarlos del bolso o el bolsillo, no tendrás de desatar nudos antes de escuchar tu lista de reproducción.

Especificaciones técnicas

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