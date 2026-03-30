Descontinuado
TAE1205BK/00
Control. 8 mm/diseño posterior cerrado
Cómoda fijación
Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4
Aislamiento del ruido pasivo excelente
Con una clasificación IPX4, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a la salpicaduras desde cualquier dirección. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.
Las puntas de alas flexibles se adaptan perfectamente debajo del pliegue de la oreja, lo que permite una fijación segura y un mejor aislamiento del ruido pasivo. El tubo acústico ovalado y las almohadillas intercambiables permiten un ajuste cómodo dentro de las orejas. El cable de auriculares plano se adapta perfectamente a la nuca tanto si tienes los auriculares puestos como quitados.
Estos auriculares tienen auriculares magnéticos que se pegan entre sí y un cable de auriculares plano resistente a los enredos. Al sacarlos del bolso o el bolsillo, no tendrás de desatar nudos antes de escuchar tu lista de reproducción.