Seguros, flexibles y cómodos

Las puntas de alas flexibles se adaptan perfectamente debajo del pliegue de la oreja, lo que permite una fijación segura y un mejor aislamiento del ruido pasivo. El tubo acústico ovalado y las almohadillas intercambiables permiten un ajuste cómodo dentro de las orejas. El cable de auriculares plano se adapta perfectamente a la nuca tanto si tienes los auriculares puestos como quitados.