Mi batidora de Philips no funciona

Si la depiladora de Philips no funciona correctamente, puede deberse a varias razones. Utilice la siguiente guía para resolver el problema.
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