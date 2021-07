Si el aspirador está obstruido, puede producir más calor del habitual. Esto puede reducir el rendimiento de limpieza del aspirador.



Para resolver este problema, siga los pasos que se indican a continuación:



Para aspiradores sin bolsa:



1. Asegúrese de que la cubeta para el polvo esté vacía.

2. Asegúrese de que el filtro protector del motor esté limpio.

3. Asegúrese de que el filtro de salida esté limpio.

4. Asegúrese de que ni el tubo, la manguera ni la boquilla estén obstruidos.





Para los aspiradores con bolsa:



1. Asegúrese de que el filtro protector del motor esté limpio.

2. Asegúrese de que el filtro de salida esté limpio.

3. Asegúrese de que la bolsa de polvo no esté llena.

4. Si los filtros están limpios y la bolsa de polvo no está llena, pero el rendimiento de limpieza continúa siendo bajo y el aspirador continúa calentándose demasiado, sustituya la bolsa de polvo.



Si el aspirador Philips continúa calentándose demasiado durante el uso y las soluciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia técnica.