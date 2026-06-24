La jarra de la batidora Philips está bloqueada en la unidad motora

Si la jarra de la batidora está montada de forma incorrecta, esto puede provocar que se bloquee en la base (unidad motora).

Para resolver este problema, siga estos pasos:

1) Desenchufe la batidora.

2) Abra la tapa y saque los ingredientes de la jarra.

3) Sujete el mango de la jarra de la batidora, levántelo y gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj al mismo tiempo.

4) La jarra de la batidora se liberará.