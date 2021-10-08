Gracias por elegir Philips Smart Shaver con plan personalizado ("Producto").



El Producto puede proporcionarle servicios para gestionar, controlar y mantenerlo. El Producto puede controlarse tanto localmente como de manera remota, a través de la aplicación Smart Shaver de Philips para dispositivos móviles (como su teléfono móvil, tableta o cualquier otro dispositivo conectado). La aplicación también le permite realizar otras funciones (en adelante, la "Aplicación").



El Producto y el software integrado en el Producto (y cualquier actualización posterior) (en adelante, el "Software del producto") y el de la Aplicación (en adelante, el "Software de la aplicación") se mencionan de forma colectiva como los "Servicios".



Para poder utilizar sin límites los servicios ofrecidos por Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Países Bajos ("Philips"), es necesario que:

a. descargue la Aplicación;

b. acepte los términos y condiciones para el uso de los Servicios que se establecen a continuación (los "Términos");

c. confirme la aplicación como canal formal de comunicación con Philips, por ejemplo, en relación con los cambios que se produzcan en los Servicios o los Términos que rigen dichos Servicios (en lo sucesivo, una "Comunicación formal");

d. tenga en cuenta que los Servicios dependen de la disponibilidad de la infraestructura o los requisitos del sistema y los servicios de terceros (como el proveedor de servicios de Internet o el operador) contratados por usted o Philips;

e. active los Servicios mediante la conexión del Producto tal como se indica en las instrucciones de uso.

Servicio de atención al cliente: si tiene alguna pregunta o duda en relación con el Producto, los Servicios o estos Términos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips. Estos Términos y condiciones constituyen un acuerdo legal vinculante y, con el uso de los Servicios, acepta quedar sujeto a estos Términos. El uso de los Servicios se rige por estos Términos. Si es usuario de estos Servicios en la Unión Europea, tenga en cuenta que los términos adicionales incluidos en el Anexo I quedan incorporados por el presente documento en este Acuerdo y constituyen una parte intrínseca del mismo.



Descripción

Su compra de cualquier Producto se rige por la garantía proporcionada con este (en adelante, la "Garantía"). Esta Garantía es complementaria a estos Términos y no afectará a ningún derecho de garantía legal que tenga usted como consumidor en su país de residencia.



Suspensión, rescisión e interrupción

Estos Términos permanecerán en vigor siempre que siga utilizando los Servicios o accediendo a los mismos, o bien hasta su rescisión de conformidad con las disposiciones de estos Términos. En cualquier momento, Philips puede (a) suspender o cancelar los derechos de uso de los Servicios o acceso a los mismos, o bien (b) rescindir estos Términos con respecto al usuario si Philips, de buena fe, considera que el uso de los Servicios supone una violación de dichos Términos. Una vez rescindido, ya no estará autorizado a utilizar los Servicios ni podrá acceder a estos.



Philips se reserva el derecho, en todo momento, de modificar, suspender o interrumpir los Servicios o parte de ellos con o sin previo aviso. Acepta que Philips no es responsable frente a usted u otro tercero en el ejercicio del citado derecho.



Cuenta y (des)activación

(a) Solo puede crear una Cuenta y utilizar los Servicios si acepta y cumple con estos Términos y las leyes aplicables. Cualquier uso o acceso a los Servicios por cualquier persona menor de 16 años está estrictamente prohibido y constituye una infracción de estos Términos.



(b) Usted acepta: (i) proporcionar de forma precisa los datos de contacto y cualquier otra información solicitada por Philips, así como informar de cualquier cambio en dicha información; y (ii) mantener la confidencialidad de la información de inicio de sesión de su Cuenta.



Acceso y uso

Philips le otorga el derecho no exclusivo e intransferible (sin permiso para conceder sublicencias) de acceso y uso de los Servicios mediante la instalación y la utilización de la Aplicación en sus dispositivos móviles (ya sean de su propiedad o pertenezcan a alguien más) y de acuerdo con los Términos.



Actualizaciones de software

Te proporcionaremos las actualizaciones necesarias durante el periodo de tiempo que esperarías razonablemente y durante al menos la duración de la Garantía del Producto. Podemos actualizar o modificar cualquier Servicio de forma remota sin necesidad de avisarte. Cuando, debido a la acción o inacción del usuario, las actualizaciones no se instalen en un plazo razonable después de estar disponibles, no nos responsabilizaremos de ningún deterioro de los Servicios que esto provoque. Las actualizaciones y los cambios están sujetos a estos Términos (o a una versión más reciente de los mismos).



Actualizaciones de software automáticas

Para la óptima prestación de los Servicios, Philips podrá actualizar o modificar el Software del producto, incluso de forma remota y sin previo aviso. Las actualizaciones o las modificaciones realizadas estarán sujetas a estos Términos (o a cualquier versión actualizada de ellos). Philips también podría actualizar el Software de la aplicación; en este caso, le informará mediante una notificación.



Restricciones

Usted se compromete a (a) no usar los Servicios de forma contraria a lo dispuesto por leyes, reglamentos o resoluciones judiciales, ni para fines ilícitos o abusivos; (b) usar los Servicios únicamente de acuerdo con el uso previsto por Philips; (c) no usar los Servicios de ninguna forma que pudiera perjudicar a Philips, sus proveedores de servicios u otras personas; (d) no publicar, reproducir, distribuir ni realizar tareas de ingeniería inversa sobre ninguna parte de los Servicios; y (e) cumplir con las restricciones o requisitos razonables solicitados o impuestos por Philips.



Dispositivos liberados

Esta aplicación no se ha diseñado para su uso en dispositivos en los que el sistema operativo ya no se corresponda con el estándar predeterminado ("Dispositivos liberados"). El usuario acepta que no intentará instalar ni utilizar la aplicación en ningún dispositivo liberado. Cualquier intento de instalar o utilizar la aplicación en un dispositivo liberado constituirá un incumplimiento de estos términos y podría provocar la clausura de la cuenta, sin reembolso, a criterio exclusivo de Philips. Philips no asumirá responsabilidad alguna por los daños derivados del uso en dispositivos liberados.

Código abierto

El Software del producto o el Software de la aplicación podrían contener componentes que están sujetos a una licencia de código abierto, en lugar de a estos Términos de uso. Puede obtener más información acerca del Software de la aplicación en la sección "Acerca de" de la Aplicación o del Software del producto en el manual del usuario del Producto.



Cualquier código fuente que necesite proporcionarse de acuerdo con las licencias de código abierto aplicables se entregará previa solicitud. Para solicitar el código fuente u obtener cualquier otra información, póngase en contacto con [email protected] en inglés y con la identificación del Producto.



Cargos y actualizaciones de pago

El acceso a los Servicios es ofrecido por Philips de forma gratuita. Philips puede decidir ofrecer Servicios adicionales (en adelante, "Actualizaciones de pago") con cargo. Philips le informará si en el futuro un Servicio se ofrecerá con cargo. En tal caso, puede optar por continuar con su uso de los Servicios ofrecidos de manera gratuita, si procede, o elegir la Actualización de pago por el cargo requerido o bien finalizar su uso de los Servicios.



Contenido del usuario

Usted puede crear o cargar contenido a través de los Servicios (en lo sucesivo, el “Contenido del usuario”), en cuyo caso usted decidirá lo que desea que esté disponible públicamente. Nuestra intención es que usted y otras personas puedan disfrutar de nuestros servicios. Por consiguiente, no debe utilizar los Servicios de un modo que se considere inapropiado (que resulte obsceno, incumpla la legislación vigente, sea ofensivo, discriminatorio o infrinja los derechos de otras personas).



El Contenido del usuario no lo proporciona Philips, y no respaldamos las opiniones, las recomendaciones ni los consejos expresados en el mismo. Si comparte su contenido, puede que también lo usemos para nuestros propios fines, incluidos fines comerciales. Si usted no está conforme, deberá ser cauto con respecto al contenido que comparte.



Terceros y cargos de terceros

Puede que, al utilizar los Servicios, utilice también un servicio, descargue una unidad de software o compre bienes proporcionados por un tercero. Tales servicios y productos de terceros pueden disponer de sus propias normas y restricciones aplicables que, con independencia de estos Términos, debe cumplir con respecto al tercero.



Confirma que es responsable de todos los cargos aplicados por terceros, como el proveedor de servicios de Internet o el operador de telefonía móvil, que establecen requisitos específicos para poder utilizar los Servicios.



Propiedad y propiedad intelectual

Philips posee los derechos de autor, marcas comerciales, marcas de servicio e imagen de marca de todo el material y el contenido que aparece en los Servicios o se deriva de los mismos. No podrá reproducir, modificar, crear trabajos derivados, mostrar, formular, representar, publicar, distribuir, diseminar, transmitir, difundir o hacer circular dicho material o contenido a terceros (incluida la exhibición o distribución del material a través de sitios web de terceros) sin el consentimiento previo por escrito de Philips, excepto para utilizar los Servicios para los fines previstos. Philips se reserva todos los derechos que no se hayan otorgado expresamente en estos Términos.



Si envía un comentario, una sugerencia o cualquier otro material ("Respuesta") a Philips relacionado con los Servicios (salvo cualquier tipo de contenido ilícito), por la presente cede la propiedad de dicha Respuesta a Philips y acepta el derecho de Philips a utilizar e implementar la Respuesta de cualquier forma y sin restricciones, sin obligación de confidencialidad, atribución o compensación con respecto a usted, o concede una licencia a Philips para utilizar la Respuesta sin restricciones en la medida en que lo anterior se considere sin efecto.



Descargos de responsabilidad de las garantías

Nuestro objetivo consiste en proporcionarle una experiencia de servicio increíble. SIN EMBARGO, SOLO PODEMOS PROPORCIONARLE LOS SERVICIOS "TAL CUAL" Y "COMO ESTÉN DISPONIBLES"; NO PODEMOS GARANTIZAR LA PUNTUALIDAD NI LOS RESULTADOS QUE PUEDA OBTENER DE LOS SERVICIOS. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que la disponibilidad de los servicios depende también de circunstancias externas, como su ordenador, dispositivo móvil, cableado del hogar, red Wi-Fi, proveedor de servicios de Internet y operador del dispositivo móvil sobre los que Philips no tiene ninguna autoridad. Por tanto, Philips no garantiza, respecto a los Servicios, su disponibilidad, tiempo de actividad, exactitud de los resultados, precisión de los datos, almacenamiento de datos, accesibilidad en todos los países, fiabilidad de los resultados de las notificaciones, cualquier nivel específico de ahorro u otro beneficio monetario.



Limitación de responsabilidad

Aunque confiamos plenamente en nuestros Servicios, siempre existe la posibilidad de que las cosas no funcionen como deberían. Si, por desgracia, los Servicios no funcionan o se pierde algún contenido, acepte nuestras más sinceras disculpas. Comprendemos perfectamente que es un hecho desafortunado e incómodo. Lamentablemente, hasta el límite permitido por la legislación vigente, no aceptamos responsabilidad alguna por los daños derivados del uso de los Servicios. EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LAS CANTIDADES QUE SUPEREN LAS TARIFAS PAGADAS EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS.



Comunicación formal

Periódicamente, podemos actualizar estos Términos. Llegado el caso, lo haremos mediante una Comunicación formal. Si realizamos un cambio importante en los puntos clave de estos Términos (cambio sustancial), es posible que le avisemos al respecto de una manera más notoria. Por ejemplo, podemos temporalmente destacar secciones nuevas o revisadas en estos Términos, publicar un aviso destacado en la Aplicación, o añadir la palabra "Actualizado" en el título de estos Términos y/o los vínculos de hipertexto que redirigen a estos Términos. En algunos casos, también podemos enviarle un mensaje de correo electrónico u otro tipo de comunicación informándole de los cambios y las decisiones que usted puede tener que tomar o las acciones que puede adoptar antes de que entren en vigor. La inacción o el uso continuado de los Servicios, después de tales avisos o alertas, o su aceptación de los cambios que requieren su aprobación previa, conllevará su acuerdo al respecto.



Legislación aplicable

En la medida permitida por la ley aplicable, estas condiciones de uso se analizarán, interpretarán y regirán de conformidad con la legislación de los Países Bajos, sin tener en cuenta ninguna clase de conflictos de leyes.



Sus derechos legales bajo las leyes de protección del consumidor de su país de residencia no se verán afectadas por esta elección de legislación.



Las partes acuerdan que la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías no se aplicará a estos Términos.

Por último:

Usted declara que (i) no se encuentra en un país que se halle sujeto a un embargo impuesto por Estados Unidos o incluido en su lista de “países que respaldan el terrorismo”; y que (ii) no está incluido en ninguna lista de personas restringidas o restringidas por el gobierno estadounidense. Además, concede una autorización irrevocable a la tienda de la que haya descargado la Aplicación móvil (que se considerará que acepta este derecho) para exigirle el cumplimiento de estas condiciones en calidad de tercero beneficiario.



Por otra parte, acepta no exportar o reexportar, de forma directa o indirecta, los Servicios, el Producto, el Software del Producto, la Aplicación o el Software de la Aplicación a ningún país en el que se requiera licencia de exportación u otra aprobación del Gobierno de EE. UU. en virtud de la ley estadounidense de administración de exportaciones o de cualquier ley o regulación estadounidense parecida, excepto si se ha obtenido dicha licencia o aprobación de exportación con anterioridad.

ANEXO I

TÉRMINOS ADICIONALES APLICABLES A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS EN LA UNIÓN EUROPEA



En la medida en que el Reglamento (UE) 2023/2854 (el "Reglamento de datos de la UE") se aplique a las Partes en relación con los Servicios y que los Servicios o una parte de ellos se pueda calificar de Producto conectado o Servicio relacionado en virtud del Reglamento de datos de la UE, se aplicarán los términos siguientes.

Definiciones

Los términos que se indican con mayúscula inicial en esta cláusula, (como Titular de datos, Usuario, Producto conectado, Servicio relacionado, Datos de producto, Datos de servicio relacionados) tienen el significado que se les asigna en el Reglamento de datos de la UE. Roles de las Partes

Philips actúa como Titular de datos del Producto conectado o Servicio relacionado correspondiente. Para los fines de estos Términos, si es usuario de la Aplicación, podrá ser Usuario en virtud del Reglamento de datos de la UE, con el derecho a acceder a los Datos del producto o a los Datos de servicio relacionados cuando sea pertinente. Para obtener información detallada sobre las categorías de información que se cualifican como Datos del producto o Datos de servicio relacionados aplicables a estos Servicios, consulte la información proporcionada por Philips en relación con los Servicios. Acceso a los datos

Si todavía no tiene acceso directo a sus Datos de producto o a los Datos de servicio relacionados, puede solicitar acceso a los Datos de producto o a los Datos de servicio relacionados específicos en virtud de este Acuerdo. Esta solicitud se debe enviar por escrito y debe incluir (i) la base legal y el motivo de la solicitud; y (ii) información suficiente para permitir a Philips verificar la identidad del Usuario en relación con el Producto conectado o el Servicio relacionado correspondiente.