Cubierta antimicrobiana que inhibe activamente el crecimiento de bacterias

Los gérmenes se han convertido en un problema creciente en los hospitales y entornos clínicos de todo el mundo, ya que pueden provocar infecciones con riesgo de mortalidad. Los televisores HeartLine de Philips afrontan este reto utilizando un aditivo antimicrobiano que cumple con JIS Z2801 en el material de su cubierta, convirtiéndolo en una parte integral de la cubierta de la pantalla. Ahora tu bienestar y el de tus pacientes está garantizado mediante este revestimiento protector que impide el crecimiento de los microorganismos más comunes, como "Staphylococcus aureus (gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)" y "Klebsiella (neumonía)".