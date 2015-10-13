Este exclusivo televisor para hospitales es ideal para instalarlo junto a la cama del paciente. Diseñado para que encaje a la perfección en los entornos de cuidado de la salud, no molesta a otros pacientes y optimiza la comodidad mediante una experiencia de visualización privada
Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota
SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.
SmartInfo para disponer de páginas de información de cuidado de la salud interactivas
SmartInfo te permite proporcionar fácilmente información sanitaria o del hospital a los pacientes. Los pacientes tendrán acceso a esta página web interactiva del hospital incluso cuando el televisor no esté conectado a la intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente y mantener informados a tus pacientes de forma sencilla con toda la información más reciente.
Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.
Televisor LED para imágenes con un contraste increíble
Gracias a la retroiluminación LED, puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste increíble y colores vibrantes.
Estética blanca para el entorno de cuidado de la salud
Diseño blanco con esquinas redondeadas para ofrecer un aspecto más agradable en entornos de cuidado de la salud.
Botones táctiles iluminados en la parte frontal con detección de proximidad
El innovador televisor de cabecera cuenta con un panel de control táctil inteligente en la parte inferior para personalizar la experiencia del usuario. Los botones de control iluminados permiten una navegación sencilla en la oscuridad. La superficie plana y el bloqueo del teclado permiten limpiarlo fácilmente.
La fuente de alimentación con certificación médica garantiza la seguridad con bajas emisiones
Seguridad básica, rendimiento esencial y fiabilidad son requisitos esenciales en un entorno clínico profesional. Al contrario que los televisores estándar, HeartLine de Philips utiliza fuentes de alimentación con certificación médica para cumplir estos requisitos. Cumplen con la normativa EN/IEC 60601-1 para garantizar la seguridad básica y el rendimiento esencial. Además, también cumplen con la normativa colateral EN/IEC 60601-1-2 de pruebas y compatibilidad electromagnéticas médicas. Muchos países, hospitales y clínicas imponen el cumplimiento de estas normativas como requisito.
Conexión para auriculares aislada galvánicamente
La conexión para auriculares está aislada galvánicamente para garantizar la conexión más segura entre los auriculares del paciente y el televisor HeartLine de Philips. El aislamiento galvánico es necesario para garantizar una separación a prueba de fallos entre el conector para auriculares y el entorno eléctrico cerca de la cama del paciente.
Cubierta antimicrobiana que inhibe activamente el crecimiento de bacterias
Los gérmenes se han convertido en un problema creciente en los hospitales y entornos clínicos de todo el mundo, ya que pueden provocar infecciones con riesgo de mortalidad. Los televisores HeartLine de Philips afrontan este reto utilizando un aditivo antimicrobiano que cumple con JIS Z2801 en el material de su cubierta, convirtiéndolo en una parte integral de la cubierta de la pantalla. Ahora tu bienestar y el de tus pacientes está garantizado mediante este revestimiento protector que impide el crecimiento de los microorganismos más comunes, como "Staphylococcus aureus (gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)" y "Klebsiella (neumonía)".
Aplicaciones de Smart TV con muchos servicios especializados para hoteles
Las aplicaciones de Smart TV de Philips se componen de una gama creciente de aplicaciones que van desde YouTube a aplicaciones de redes sociales y mucho más. La versión especializada se ha personalizado para uso en el sector de la hotelería y ofrece varias ventajas adicionales, como la garantía de que se eliminará de forma segura la información de los huéspedes después de su uso y la seguridad de que los contenidos ilegales no dañarán el negocio.
Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).
Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes
Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.
Bajo consumo de energía
Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.
Especificaciones técnicas
Imagen/Pantalla
Relación de aspecto
16:9
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
19
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
47
cm
Pantalla
Televisor LED HD
Resolución de pantalla
1366 x 768 p
Brillo
200
cd/m²
Mejora de la imagen
Perfect Motion Rate de 200 Hz
Pixel Plus alta definición
Ángulo de visión
170º (H) / 160º (V)
Sintonizador/recepción/transmisión
Televisión digital
DVB-T/T2/C
Televisor analógico
PAL
Reproducción por IP
Multicast
Unicast
Características:
Fácil de usar
Estilo de imagen
Estilo de sonido
Servicios digitales
8d EPG
Now&Next
MHEG
Teletexto
HbbTV
Control local
Control táctil capacitivo
Aplicaciones de hostelería
Modo de hotel
Bloqueo del menú
Bloqueo del menú de instalación
Límite del nivel de sonido
Bloqueo mediante control local
Modo de prohibición
Modo de seguridad alta
TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
Temporizador
Temporizador
Despertador
Despertador en un canal
Sonidos del despertador
Control de encendido
Canal
Función
Formato de imagen
Volumen
Antirrobo
Bloqueo Kensington
Control de potencia
Encendido automático
Inicio rápido/ecológico
WoLAN
Aplicaciones
AppControl
Aplicaciones basadas en la nube
Su marca
SmartInfo
Logotipo de bienvenida
Fondo personalizado para SmartTV
Mensaje de bienvenida
Panel personalizado (HTML)
Sistema de IPTV
Reloj
Reloj en modo de espera
Reloj en pantalla
Reloj externo opcional
SmartInfo
Explorador HTML5
Plantillas interactivas
Imágenes en una secuencia de dispositivas
Clonación y actualización de firmware
Clonación inicial al instante
Por USB/RF/IP
CMND&Control
Editor de canales sin conexión
Editor de ajustes sin conexión
Estado del televisor en tiempo real (IP)
Gestión remota mediante IP/RF
CMND&Create
Gestión de televisores en grupo
Control
Bloqueo de actualización automática de canal
Protocolo Serial Xpress
JSON API para controlar el televisor (JAPIT)
DRM interactivo
VSecure
Playready Smoothstreaming
Generación de ingresos
MyChoice
Canales
Lista combinada
Funciones para el sector de la asistencia sanitaria
Control
Botones de control táctiles iluminados
Mando a distancia personalizado
Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria
Compatible con sistema de llamada de enfermeras
Comodidad
Salida de auriculares
Sensor de proximidad
Función de bloqueo de limpieza
Silenciamiento independiente del altavoz principal
Asa de sujeción del televisor
Seguridad
IEC/EN60601-1
Ignición retardada
Salida de auriculares con aislamiento galvánico
Aislamiento doble clase II
Higiénico
Carcasa antimicrobios JISZ2801
Diseño de cubierta posterior suave
EMC
IEC/EN60601-1-2
Multimedia
Reproducción de vídeo compatible
Formatos: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
Contenedores: AVI, MKV
3 GP
ASF
M2TS
M4V
MP4
MPG
PS
Quicktime
TS
WMV
Formatos de música compatibles
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 hasta v9.2)
Formatos de subtítulos compatibles
SRT
ASS
SMI
SSA SUB
TXT
Formatos de imagen compatibles
BMP
JPG
PNG
GIF
Resolución de vídeo compatible en USB
hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
Conexiones multimedia
USB
LAN
Audio
Potencia de salida de sonido
5 (2 x 2,5)
W
Altavoz para baño
1,5 W mono 8 ohmios
Altavoces
2,0
Activación frontal
Funciones de sonido
AVL
Sonido envolvente increíble
Graves dinámicos
Dolby MS10
Potencia
Temperatura ambiente
0 °C a 40 °C
Entrada
12 V de CC
Consumo en modo de espera
<0,5W
Fuente de alimentación externa
50-60 Hz
100-240 V de CA
Cable de CC de 3,5 m XXL
Certificaciones médicas IEC/EN60601-1
Clase de etiqueta energética
A+
Alimentación de etiqueta energética de la UE
13
W
Funciones de ahorro de energía
Modo Eco
Consumo de energía anual
19
kWh
Accesorios
Incluida
Adaptador de alimentación de CC
Folleto de garantía
Folleto legal y de seguridad
Opcional
Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12
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