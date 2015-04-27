Con este televisor LED de bajo consumo, disfrutarás las ventajas de un televisor específico para hostelería. Permití a tus huéspedes adquirir contenidos de primer nivel, mantenelos informados a través de las páginas de información del hotel y utilizá la tecnología remota más reciente para realizar unos procesos de instalación y control sin esfuerzo
Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Con páginas inteligentes de información sobre el hotel
EasySuite de 24"
LED
DVB-T2/T/C
Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.
SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota
SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.
SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas
SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes. Tus huéspedes podrán acceder a esta página Web del hotel interactiva cuando el televisor no está conectado a tu intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.
Protocolo Serial Xpress Easy para sistemas interactivos
Con el protocolo Serial Xpress Easy, el televisor se puede conectar a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos.
Televisor LED para imágenes con un contraste increíble
Gracias a la retroiluminación LED, puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste increíble y colores vibrantes.
Modo completo de hotel, hospital y centro penitenciario
Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, controles remotos antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.
Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal
Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.
Compatibilidad con llamada de enfermeras optimizada para el sector de atención médica
La compatibilidad con el sistema de llamada a enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece opciones de entretenimiento para usuarios o pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.
Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes
Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.
Evitá el uso sin autorización con el bloqueo mediante control local
Si activás o desactivás el bloqueo mediante control local, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante los botones de control, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.
Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta
La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor capacidad de reciclaje. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios demostraron que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.
Bajo consumo de energía
Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.
Especificaciones técnicas
Imagen/Pantalla
Relación de aspecto
16:9
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
24
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
60
cm
Pantalla
Televisor LED HD
Resolución de pantalla
1366 x 768 p
Brillo
250
cd/m²
Mejora de la imagen
Pixel Plus alta definición
Perfect Motion Rate de 200 Hz
Ángulo de visión
176º (H) / 176º (V)
Sintonizador/recepción/transmisión
Televisión digital
DVB-T/T2/C
Reproducción de vídeo
NTSC
PAL
SECAM
Televisor analógico
PAL
Características:
Fácil de usar
Estilo de imagen
Estilo de sonido
Formato de imagen
Servicios digitales
8d EPG
Now&Next
MHEG
Teletexto
HbbTV
Control local
Interruptor de encendido/apagado (lateral)
Aplicaciones de hostelería
Modo de hotel
Bloqueo del menú
Bloqueo del menú de instalación
Límite del nivel de sonido
Bloqueo mediante control local
Modo de prohibición
Modo de seguridad alta
TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
Temporizador
Temporizador
Despertador
Despertador en un canal
Sonidos del despertador
Control de encendido
Canal
Función
Formato de imagen
Volumen
Antirrobo
Protección antirrobo de la pila
Bloqueo Kensington
Control de potencia
Encendido automático
Inicio rápido/ecológico
Su marca
SmartInfo
Logotipo de bienvenida
Mensaje de bienvenida
Panel personalizado (HTML)
Reloj
Reloj en modo de espera
Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad
Reloj en pantalla
Reloj externo opcional
SmartInfo
Explorador HTML5
Plantillas interactivas
Imágenes en una secuencia de dispositivas
Clonación y actualización de firmware
Clonación inicial al instante
Mediante USB/RF
CMND&Control
Editor de canales sin conexión
Editor de ajustes sin conexión
Gestión remota mediante RF
CMND&Create
Control
Bloqueo de actualización automática de canal
Protocolo Serial Xpress
DRM interactivo
VSecure
Generación de ingresos
MyChoice
Mando a distancia
Compatible con banda para el cable
Detección de pila baja
Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
Canales
Lista combinada
Funciones para el sector de la asistencia sanitaria
Control
Mando a distancia personalizado
Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria
Compatible con sistema de llamada de enfermeras
Comodidad
Salida de auriculares
Silenciamiento independiente del altavoz principal
Seguridad
Aislamiento doble clase II
Ignición retardada
Multimedia
Reproducción de vídeo compatible
Formatos: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
Contenedores: AVI, MKV
3 GP
ASF
M2TS
M4V
MP4
MPG
PS
Quicktime
TS
WMV
Formatos de música compatibles
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 hasta v9.2)
Formatos de subtítulos compatibles
SRT
ASS
SMI
SSA SUB
TXT
Formatos de imagen compatibles
BMP
JPG
PNG
GIF
Resolución de vídeo compatible en USB
hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
Conexiones multimedia
USB
Audio
Potencia de salida de sonido
10 (2 x 5)
W
Altavoces
2,0
Proyección inferior
Funciones de sonido
AVL
Sonido envolvente increíble
Graves dinámicos
Dolby MS10
Potencia
Red eléctrica
CA 220-240 V, 50-60 Hz
Temperatura ambiente
0 °C a 40 °C
Consumo en modo de espera
< 0,3 W
Clase de etiqueta energética
A+
Alimentación de etiqueta energética de la UE
18
W
Funciones de ahorro de energía
Modo Eco
Consumo de energía anual
26
kWh
Accesorios
Incluida
Control remoto 22AV1409A/12
Soporte de mesa
2 pilas AAA
Folleto de garantía
Folleto legal y de seguridad
Cable de alimentación
Opcional
Reloj externo 22AV1120C/00
Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html