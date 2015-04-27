Otros elementos de la caja
- Pilas para mando a distancia
- Mando a distancia
- Folleto de garantía
- Cable de alimentación
- Soporte para la mesa
32HFL3010W/12
Increíble funcionalidad para los pacientes
Con este televisor LED de bajo consumo, disfrutarás las ventajas de un televisor específico para atención sanitaria. Permití a tus pacientes adquirir contenidos de primer nivel, mantenelos al día a través de las páginas de información y utilizá la tecnología remota más reciente para realizar unos procesos de instalación y control sin esfuerzoMás información
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.
SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.
SmartInfo te permite proporcionar fácilmente información sanitaria o del hospital a los pacientes. Los pacientes tendrán acceso a esta página web interactiva del hospital incluso cuando el televisor no esté conectado a la intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente y mantener informados a tus pacientes de forma sencilla con toda la información más reciente.
Con el protocolo Serial Xpress Easy, el televisor se puede conectar a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos.
Gracias a la retroiluminación LED, puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste increíble y colores vibrantes.
Este televisor incluye un elegante control remoto diseñado específicamente para su uso en la atención sanitaria. La superficie sólida y la parte posterior suave del control remoto permiten limpiarlo y desinfectarlo fácilmente. Además, sus funciones de bajo consumo de pilas y protección antirrobo de estas suponen una gran ventaja adicional para el hospital.
Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, controles remotos antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.
La función de control remoto múltiple garantiza que cada control remoto solo funcione en un televisor. Puede haber hasta 14 televisores diferentes en una habitación sin interferencias entres los controles.
La compatibilidad con el sistema de llamada a enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece opciones de entretenimiento para usuarios o pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.
Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.
Si activás o desactivás el bloqueo mediante control de palanca, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante el control de palanca, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.
La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor capacidad de reciclaje. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios demostraron que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.
Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.
Imagen/Pantalla
Sintonizador/recepción/transmisión
Características:
Aplicaciones de hostelería
Funciones para el sector de la asistencia sanitaria
Multimedia
Audio
Potencia
Accesorios
Conectividad lateral
Conectividad posterior
Mejoras de conectividad
Diseño
Dimensiones
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.