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  • Increíble funcionalidad para los pacientes Increíble funcionalidad para los pacientes Increíble funcionalidad para los pacientes

    Televisor LED profesional

    32HFL3010W/12

    Increíble funcionalidad para los pacientes

    Con este televisor LED de bajo consumo, disfrutarás las ventajas de un televisor específico para atención sanitaria. Permití a tus pacientes adquirir contenidos de primer nivel, mantenelos al día a través de las páginas de información y utilizá la tecnología remota más reciente para realizar unos procesos de instalación y control sin esfuerzo

    Más información

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    Televisor LED profesional

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    Increíble funcionalidad para los pacientes

    Con páginas inteligentes de información

    • HeartLine 32"
    • LED
    • DVB-T2/T/C
    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

    SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota

    SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota

    SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.

    SmartInfo para disponer de páginas de información de cuidado de la salud interactivas

    SmartInfo para disponer de páginas de información de cuidado de la salud interactivas

    SmartInfo te permite proporcionar fácilmente información sanitaria o del hospital a los pacientes. Los pacientes tendrán acceso a esta página web interactiva del hospital incluso cuando el televisor no esté conectado a la intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente y mantener informados a tus pacientes de forma sencilla con toda la información más reciente.

    Protocolo Serial Xpress Easy para sistemas interactivos

    Protocolo Serial Xpress Easy para sistemas interactivos

    Con el protocolo Serial Xpress Easy, el televisor se puede conectar a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos.

    Televisor LED para imágenes con un contraste increíble

    Gracias a la retroiluminación LED, puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste increíble y colores vibrantes.

    Incluye control remoto diseñado para su uso en la atención sanitaria

    Este televisor incluye un elegante control remoto diseñado específicamente para su uso en la atención sanitaria. La superficie sólida y la parte posterior suave del control remoto permiten limpiarlo y desinfectarlo fácilmente. Además, sus funciones de bajo consumo de pilas y protección antirrobo de estas suponen una gran ventaja adicional para el hospital.

    Modo completo de hotel, hospital y centro penitenciario

    Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, controles remotos antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.

    Control remoto múltiple que evita interferencias con otros televisores

    La función de control remoto múltiple garantiza que cada control remoto solo funcione en un televisor. Puede haber hasta 14 televisores diferentes en una habitación sin interferencias entres los controles.

    Compatibilidad con llamada de enfermeras optimizada para el sector de atención médica

    La compatibilidad con el sistema de llamada a enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece opciones de entretenimiento para usuarios o pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.

    Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal

    Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.

    Evitá el uso sin autorización con el bloqueo mediante control de palanca

    Si activás o desactivás el bloqueo mediante control de palanca, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante el control de palanca, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.

    Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

    La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor capacidad de reciclaje. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios demostraron que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

    Bajo consumo de energía

    Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía. Esto no solo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costos de funcionamiento.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Relación de aspecto
      16:9
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      32  pulgada
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      80  cm
      Pantalla
      Televisor LED HD
      Resolución de pantalla
      1366 x 768 p
      Brillo
      300  cd/m²
      Mejora de la imagen
      • Pixel Plus alta definición
      • Perfect Motion Rate de 200 Hz
      Ángulo de visión
      178° (H)/178° (V)

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      Televisión digital
      DVB-T/T2/C
      Reproducción de vídeo
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Televisor analógico
      PAL

    • Características:

      Fácil de usar
      • Estilo de imagen
      • Estilo de sonido
      • Formato de imagen
      Servicios digitales
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletexto
      • HbbTV
      Control local
      Joystick

    • Aplicaciones de hostelería

      Modo de hotel
      • Bloqueo mediante mando a distancia
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Límite del nivel de sonido
      Modo de prohibición
      • Modo de seguridad alta
      • TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
      Temporizador
      • Temporizador
      • Despertador
      • Despertador en un canal
      • Sonidos del despertador
      Control de encendido
      • Canal
      • Función
      • Formato de imagen
      • Volumen
      Antirrobo
      • Protección antirrobo de la pila
      • Bloqueo Kensington
      Control de potencia
      • Encendido automático
      • Inicio rápido/ecológico
      Su marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de bienvenida
      • Mensaje de bienvenida
      • Panel personalizado (HTML)
      Reloj
      • Reloj en modo de espera
      • Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad
      • Reloj en pantalla
      • Reloj externo opcional
      SmartInfo
      • Explorador HTML5
      • Plantillas interactivas
      • Imágenes en una secuencia de dispositivas
      Clonación y actualización de firmware
      • Clonación inicial al instante
      • Mediante USB/RF
      CMND&Control
      • Editor de canales sin conexión
      • Editor de ajustes sin conexión
      • Gestión remota mediante RF
      • CMND&Create
      Control
      • Bloqueo de actualización automática de canal
      • Protocolo Serial Xpress
      DRM interactivo
      VSecure
      Generación de ingresos
      MyChoice
      Mando a distancia
      • Compatible con banda para el cable
      • Detección de pila baja
      • Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
      Canales
      Lista combinada

    • Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

      Control
      • Mando a distancia personalizado
      • Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria
      • Compatible con sistema de llamada de enfermeras
      Comodidad
      • Salida de auriculares
      • Silenciamiento independiente del altavoz principal
      Seguridad
      • Aislamiento doble clase II
      • Ignición retardada

    • Multimedia

      Reproducción de vídeo compatible
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Contenedores: AVI, MKV
      • 3 GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      Formatos de subtítulos compatibles
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Formatos de imagen compatibles
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolución de vídeo compatible en USB
      hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
      Conexiones multimedia
      USB

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      20 (2 x 10)  W
      Altavoces
      • 2,0
      • Proyección inferior
      Funciones de sonido
      • AVL
      • Sonido envolvente increíble
      • Graves dinámicos
      • Dolby MS10

    • Potencia

      Red eléctrica
      CA 220-240 V, 50-60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo en modo de espera
      < 0,3 W
      Clase de etiqueta energética
      A+
      Alimentación de etiqueta energética de la UE
      25  W
      Funciones de ahorro de energía
      Modo Eco
      Consumo de energía anual
      37  kWh

    • Accesorios

      Incluida
      • Soporte de mesa
      • 2 pilas AAA
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      • Cable de alimentación
      • Control remoto 22AV1109H/12
      Opcional
      • Reloj externo 22AV1120C/00
      • Control remoto de configuración 22AV9573A
      • Control remoto 22AV1409A/12

    • Conectividad lateral

      Ranura de interfaz común
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Salida de auriculares
      Miniconector
      USB1
      USB 2.0

    • Conectividad posterior

      Euroconector
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Componente
      YPbPr + cinch I/D
      Entrada AV
      CVBS compartida con YPbPr
      Entrada de audio DVI
      Miniconector
      Control externo
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Salida de audio digital
      Óptico
      Entrada VGA
      15 patillas D-sub

    • Mejoras de conectividad

      RJ48
      • Entrada/salida de infrarrojos
      • Interfaz Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con una sola pulsación
      • Modo de espera del sistema
      • Transmisión mediante mando a distancia
      • control de audio del sistema
      HDMI
      • ARC (todos los puertos)
      • DVI (todos los puertos)
      Euroconector
      Euroconector de conexión

    • Diseño

      Color
      Blanco

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      727  mm
      Altura del dispositivo
      424  mm
      Profundidad del dispositivo
      64/77  mm
      Peso del producto
      5  kg
      Longitud del dispositivo (con soporte)
      727  mm
      Altura del dispositivo (con soporte)
      485  mm
      Profundidad dispositivo (con soporte)
      186  mm
      Peso del producto (+ soporte)
      5.7  kg
      Compatible con el montaje en pared
      • M4
      • 100 x 100 mm

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Pilas para mando a distancia
    • Mando a distancia
    • Folleto de garantía
    • Cable de alimentación
    • Soporte para la mesa
    Badge-D2C

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    • La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
    • Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

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