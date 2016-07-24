Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
CMND & Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo
CMND & Control permite configurar e instalar a distancia los televisores de una ubicación central, sin entrar en las habitaciones. Actualizá y gestioná todas tus pantallas con el mínimo esfuerzo y sin tener que molestar a los huéspedes.
CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees
CMND & Create te permite proporcionar la información que quieras, cuando lo desees. El módulo de gestión de contenido de CMND permite crear y distribuir fácilmente páginas web interactivas con la marca del hotel. Personalizá tus televisores para proporcionar a los huéspedes la información más actualizada con las últimas novedades del hotel, y todo en tiempo real.
Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.
Acogé a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada
Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente en el momento de la instalación mediante una imagen de bienvenida en formato .png.
Modo completo de hotel, hospital y centro penitenciario
Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, controles remotos antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.
Compatibilidad con llamada de enfermeras optimizada para el sector de atención médica
La compatibilidad con el sistema de llamada a enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece opciones de entretenimiento para usuarios o pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.
Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes
Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.
Programá lo que quieras, cuando lo desees
Mostrá lo que quieras en cualquier momento gracias al programador incorporado. Programá hasta 7 programaciones distintas para ver el contenido que quieras. Podés hacerlo todos los días o configurarlo para ciertos días, tales como el fin de semana; la elección es tuya.
SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas
SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes a través de SmartUI. Tus huéspedes podrán acceder a esta página web del hotel interactiva cuando el televisor no esté conectado a tu intranet o a Internet. Podés cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.
Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).
Bloqueo del menú de instalación
Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.
Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal
Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.
Especificaciones técnicas
Imagen/Pantalla
Relación de aspecto
16:9
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
32
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
80
cm
Pantalla
Televisor LED HD
Resolución de pantalla
1366 x 768 p
Brillo
280
cd/m²
Mejora de la imagen
Pixel Plus alta definición
Perfect Motion Rate de 200 Hz
Ángulo de visión
178° (H)/178° (V)
Sintonizador/recepción/transmisión
Televisión digital
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (hasta 1080p/60)
Reproducción de vídeo
NTSC
PAL
SECAM
Televisor analógico
PAL
Características:
Fácil de usar
Estilo de imagen
Estilo de sonido
Formato de imagen
Control de volumen independiente
Servicios digitales
8d EPG
Now&Next
MHEG
Teletexto
Control local
Joystick
Aplicaciones de hostelería
Modo de hotel
Bloqueo mediante mando a distancia
Bloqueo del menú
Bloqueo del menú de instalación
Límite del nivel de sonido
Modo de prohibición
Modo de seguridad alta
TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
Temporizador
Programador (7x)
Temporizador
Despertador
Despertador en un canal
Sonidos del despertador
Control de encendido
Canal
Función
Estilo de imagen
Formato de imagen
Estilo de sonido
Volumen
Idioma del menú
Antirrobo
Protección antirrobo de la pila
Bloqueo Kensington
Control de potencia
Inicio rápido/ecológico
Su marca
SmartInfo
Logotipo de bienvenida
Reloj
Reloj en modo de espera
Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad
Reloj en pantalla
Reloj externo opcional
SmartInfo
Explorador HTML5
Plantillas interactivas
Imágenes en una secuencia de dispositivas
Clonación y actualización de firmware
Clonación inicial al instante
Mediante USB/RF
CMND&Control
Editor de canales sin conexión
Editor de ajustes sin conexión
Gestión remota mediante RF
CMND&Create
Control
Bloqueo de actualización automática de canal
Protocolo Serial Xpress
JSON API para controlar el televisor (JAPIT)
DRM interactivo
VSecure
Generación de ingresos
MyChoice
Mando a distancia
Compatible con banda para el cable
Detección de pila baja
Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
Canales
Lista combinada
Listas temáticas
Editor de canales sin conexión
Funciones para el sector de la asistencia sanitaria
Control
Mando a distancia personalizado
Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria
Compatible con sistema de llamada de enfermeras
Comodidad
Salida de auriculares
Silenciamiento independiente del altavoz principal
Seguridad
Aislamiento doble clase II
Ignición retardada
Multimedia
Reproducción de vídeo compatible
Formatos: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
Contenedores: AVI, MKV
MP4
MPG
TS
WMV
HEVC
Formatos de música compatibles
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 hasta v9.2)
Formatos de subtítulos compatibles
SRT
ASS
SMI
SSA SUB
TXT
Formatos de imagen compatibles
BMP
JPG
PNG
GIF
Resolución de vídeo compatible en USB
hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
Conexiones multimedia
USB
Audio
Potencia de salida de sonido
16 (2 x 8)
W
Altavoz para baño
1,5 W mono 8 ohmios
Altavoces
2,0
Proyección inferior
Funciones de sonido
AVL
Sonido envolvente increíble
Dolby MS10
Potencia
Red eléctrica
CA 220-240 V, 50-60 Hz
Temperatura ambiente
0 °C a 40 °C
Consumo en modo de espera
< 0,3 W
Clase de etiqueta energética
A+
Alimentación de etiqueta energética de la UE
31
W
Funciones de ahorro de energía
Modo Eco
Consumo de energía anual
45
kWh
Accesorios
Incluida
Soporte de mesa
2 pilas AAA
Folleto de garantía
Folleto legal y de seguridad
Cable de alimentación
Control remoto 22AV1503A/12
Opcional
Reloj externo 22AV1120C/00
Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12
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