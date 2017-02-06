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  • Resistente y con capacidad Resistente y con capacidad Resistente y con capacidad

    Signage Solutions Pantalla P-Line

    42BDL5057P/00

    Resistente y con capacidad

    Cumple con las demandas de los entornos difíciles con una robusta pantalla Full HD P-Line profesional. Gracias a sus componentes resistentes, esta pantalla funciona a la perfección tanto una cocina como en una sala de máquinas. El ángulo de visualización amplio garantiza que la información crucial se ve con claridad.

    Más información

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    Signage Solutions Pantalla P-Line

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    Resistente y con capacidad

    Pantalla robusta y brillante con un funcionamiento ininterrumpido.

    • 42"
    • Con tecnología Android
    • 700 cd/m²
    Imagen D: imágenes con precisión clínica

    Imagen D: imágenes con precisión clínica

    Esta pantalla profesional de Philips está diseñada para cumplir los estándares clínicos en cuanto al rendimiento de escala de grises. La imagen óptima que consigue la pantalla se puede utilizar para revisar imágenes médicas en salas de consulta o aulas.

    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones no habrá una sola pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y la secundaria para que se siga reproduciendo el contenido aunque la entrada principal falle. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.

    La ranura OPS permite la integración de PC sin cables

    La ranura OPS permite la integración de PC sin cables

    Integra un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitas para tu solución con ranura, incluida la alimentación.

    Navegador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea

    Navegador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea

    Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

    Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.

    CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota

    Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite añadir y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

    Ranura para mPCIe integrada para un módulo opcional 4G/LTE

    Conecta módulos 4G/LTE fácilmente a tu pantalla profesional Philips. La ranura para mPCIe integrada permite que la pantalla se comunique con otros dispositivos que comparten la misma conectividad inalámbrica. Resulta extremadamente útil para instalar pantallas en ubicaciones como bancos o edificios gubernamentales, en los que no se puede realizar la conexión a la red local.

    Prueba de reproducción de contenido de Android. Sabe lo que se está reproduciendo

    Asegúrate de que tu pantalla profesional Philips con Android muestra el contenido correcto incluso cuando no estás. Al reproducir contenido por medio del reproductor multimedia integrado, puedes configurar la pantalla para que realice capturas de pantalla automáticas a intervalos regulares. Las capturas de pantalla se almacenan en la memoria interna de la pantalla, y puedes elegir recibirlas por correo electrónico.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/Pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      106.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      42  pulgada
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      1920 x 1080 p
      Punto de píxel
      0,4833 x 0,4833 mm
      Resolución óptima
      1920 x 1080, a 60 Hz
      Brillo
      700  cd/m²
      Colores de pantalla
      1070 millones de colores
      Relación de contraste (típica)
      1300:1
      Relación de contraste dinámico
      500 000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Sistema operativo
      Android 5.1.1

    • Conectividad

      Salida de audio
      Toma de 3,5 mm
      Entrada de vídeo
      • Display Port 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 1.4 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x1)
      Entrada de audio
      Toma de 3,5 mm
      Otras conexiones
      • OPS
      • Micro USB (tipo B) x1
      • Micro SD (x1)
      Salida de vídeo
      • DVI-I (x1)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      Control externo
      • RJ45
      • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm
      • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal
      • Vertical
      Matriz de mosaico
      Hasta 15 x 15
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, bajo brillo
      Control de teclado
      • Oculto
      • Se puede bloquear
      Señal de bucle intermedio
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • Bucle intermedio IR
      • DisplayPort
      Instalación simplificada
      • Salida CA
      • Asas de transporte
      Funciones de bajo consumo
      Apagado/encendido inteligente
      Otra comodidad
      Sensor G
      Con control de red
      • RJ45
      • RS232
      • HDMI (un cable)

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia

      Red eléctrica
      100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (típico)
      85  W
      Consumo (máx.)
      215 W
      Consumo en modo de espera
      < 0,5 W
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos informáticos
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768 a 60, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480 a 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600 a 60, 75 Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 480I, 30 Hz
      • 576i, 25 Hz

    • Dimensiones

      Anchura del dispositivo
      946,9  mm
      Peso del producto
      15,5  kg
      Altura del dispositivo
      541,0  mm
      Profundidad del dispositivo
      56,8 (montaje en pared), 71,1 (mango)  mm
      Anchura del dispositivo (pulgadas)
      37,28  pulgada
      Altura del dispositivo (pulgadas)
      21.30  pulgada
      Sistema de montaje en pared
      200 x 200 mm, M6
      Profundidad del dispositivo (pulgadas)
      2,8  pulgada
      Anchura del bisel
      6,5mm
      Peso del producto (lb)
      34,17  libras

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Rango de temperatura (funcionamiento)
      0 ~ 40   °C
      MTBF
      60 000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Rango de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60   °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de vídeos a través de USB
      • MKV
      • MP4
      • MPG
      • VOB
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MOV
      • TS
      • WEBM
      Reproducción de imágenes a través de USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Reproducción de audio a través de USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • Reproductor interno

      CPU
      Octacore Cortex A53 de 1,5 GHz
      GPU
      PowerVR SGX6110
      Memoria
      DDR3 de 2 GB
      Almacenamiento
      eMMC de 16 GB

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Mando a distancia
      • Pilas para mando a distancia
      • Guía de inicio rápido
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable RS232
      Accesorios incluidos
      • Kit de alineación de bordes (1)-2 unidades
      • Kit de alineación de bordes (2)-1 unidades
      • Guía de logotipo
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Tornillos (8 unidades)
      • Cable de sistema en cadena RS232
      Soporte
      BM04642/00 (opcional)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Español
      • Polaco
      • Turco
      • Ruso
      • Italiano
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Árabe
      • Japonés
      • Danés
      • Holandés
      • Finés
      • Noruego
      • Portugués
      • Sueco
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobación de regulaciones
      • CE
      • CCC
      • CB
      • CECP
      • UL/cUL
      • BSMI
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • VCCI
      • FCC, Clase A
      • PSE

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Mando a distancia
    • Pilas para mando a distancia
    • Guía de inicio rápido
    • Cable de alimentación de CA
    • Cable RS232
    Badge-D2C

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