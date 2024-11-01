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    Signage Solutions 43BDL4050D Pantalla D-Line

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    Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control

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    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

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    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

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    Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones no habrá una sola pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y la secundaria para que se siga reproduciendo el contenido aunque la entrada principal falle. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.

    Navegador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea

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    Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

    Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.

    CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota

    Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite añadir y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

    Ranura para mPCIe integrada para un módulo opcional 4G/LTE

    Conecta módulos 4G/LTE fácilmente a tu pantalla profesional Philips. La ranura para mPCIe integrada permite que la pantalla se comunique con otros dispositivos que comparten la misma conectividad inalámbrica. Resulta extremadamente útil para instalar pantallas en ubicaciones como bancos o edificios gubernamentales, en los que no se puede realizar la conexión a la red local.

    Prueba de reproducción de contenido de Android. Sabe lo que se está reproduciendo

    Asegúrate de que tu pantalla profesional Philips con Android muestra el contenido correcto incluso cuando no estás. Al reproducir contenido por medio del reproductor multimedia integrado, puedes configurar la pantalla para que realice capturas de pantalla automáticas a intervalos regulares. Las capturas de pantalla se almacenan en la memoria interna de la pantalla, y puedes elegir recibirlas por correo electrónico.

    Memoria interna. Sube contenido para su reproducción instantánea

    Guarda y reproduce contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

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